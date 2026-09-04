Tuyên Quang: Học sinh vùng cực Bắc đón năm học mới trong ngôi trường khang trang

Cùng với các cơ sở giáo dục trong cả nước, ngày 5/9, cả 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Thanh Thủy, Minh Tân, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Xín Mần và Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại khuôn viên trường mới.

Trong đó, 2 trường Thanh Thủy và Minh Tân đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, đủ điều kiện đưa vào sử dụng; 4 trường còn lại tổ chức khai giảng tại những hạng mục chính đã hoàn thiện và sau đó tiếp tục thi công.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các công trình chỉ được đưa vào vận hành khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về chất lượng, an toàn; xây dựng phương án phù hợp, không để việc học tập, ăn ở của học sinh bị gián đoạn.

Niềm vui trong những ngôi trường mới

Những ngày đầu tháng 9, Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Thanh Thủy rộn ràng không khí chuẩn bị khai giảng. Trên sân trường rộng khoảng 3.600 m², sân khấu, hệ thống âm thanh, màn hình LED và đường truyền phục vụ lễ khai giảng đã được hoàn thiện.

Trong các dãy nhà, bàn ghế, thiết bị dạy học được sắp xếp ngay ngắn; phòng ở nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt và các công trình phụ trợ được kiểm tra lần cuối trước khi đón học sinh. Công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và vận hành thử từ ngày 25/8.

Năm học này, nhà trường có 1.077 học sinh ở 33 lớp, gồm 567 học sinh tiểu học với 17 lớp và 510 học sinh trung học cơ sở với 16 lớp. Trong số đó, 570 học sinh từ lớp 1-9 được bố trí ở nội trú; 507 em học bán trú.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Quyền Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường tổ chức dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh. Tuy nhiên, khi số lượng học sinh nội trú, bán trú lớn, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và nhân viên cũng cao hơn.

Nhiều em còn nhỏ, lần đầu xa gia đình nên nhà trường phải quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc hình thành nền nếp sinh hoạt, kỹ năng tự chăm sóc bản thân và hòa nhập với môi trường mới. Nhà trường đã rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; chuẩn bị các điều kiện phục vụ học tập, ăn ở, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Mục tiêu là xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, kỷ cương để mỗi em khi đến trường đều cảm nhận được sự gần gũi, được quan tâm và có cơ hội phát triển toàn diện.

Với nhiều gia đình ở các thôn xa, ngôi trường mới giúp giảm bớt nỗi lo con phải đi lại trên những tuyến đường dốc, nhất là vào mùa mưa rét. Chị Nguyễn Thị Khiên, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy có con học lớp 3 cho biết, trước đây gia đình thường phải sắp xếp người đưa đón.

Mỗi khi trời chuyển mưa, cha mẹ luôn thấp thỏm lo con gặp khó khăn trên đường. Nay trường có phòng học, nơi ăn, ở và sinh hoạt khang trang, gia đình yên tâm hơn khi gửi con đến lớp.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Minh Tân đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, được nghiệm thu, bàn giao và vận hành thử trước ngày khai giảng.

Đây là 2 trong số 6 công trình thuộc giai đoạn đầu hoàn thành trọn vẹn để chính thức đón học sinh trong năm học mới. Để có những ngôi trường khang trang giữa vùng cao, các dự án phải vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, giao thông, nguồn cung vật liệu và thời tiết.

Khởi công vào tháng 12/2025, hàng nghìn kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục. Trong những ngày cao điểm, cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ đội Biên phòng, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân địa phương tham gia vận chuyển vật liệu, thiết bị; thu dọn mặt bằng, vệ sinh phòng học, trồng cây và chỉnh trang khuôn viên.

Sau nhiều tháng thi công, những phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và nhà công vụ giáo viên đã dần hình thành. Mỗi hạng mục hoàn thành góp thêm điều kiện để học sinh ở các bản xa được học tập, ăn ở ổn định; giáo viên yên tâm gắn bó với trường lớp; phụ huynh bớt lo lắng, vất vả mỗi khi thời tiết xấu.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pà Vầy Sủ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để đưa vào vận hành. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Bảo đảm việc học trong thời gian hoàn thiện

Trong 6 trường tổ chức lễ khai giảng ngày 5/9, các trường Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Xín Mần và Sơn Vĩ chưa hoàn thành toàn bộ công trình. Để học sinh vẫn được dự lễ khai giảng tại ngôi trường mới, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục chính, bố trí khu vực tổ chức lễ và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Sau khai giảng, công trình tiếp tục được thi công; học sinh được bố trí học tập, ăn ở theo phương án của từng địa phương cho đến khi trường mới đủ điều kiện vận hành.

Tại trường Pà Vầy Sủ, các khối nhà lớp học lý thuyết, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà ăn và một số khu nội trú đã được ưu tiên hoàn thiện để phục vụ lễ khai giảng. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối tháng 9/2026.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Phố Bảng cũng hoàn thành các hạng mục chính để tổ chức khai giảng và tiếp tục thi công, phấn đấu đưa toàn bộ trường vào sử dụng cuối tháng 9.

Tại Xín Mần, khối lượng công việc còn lớn, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện nhà lớp học lý thuyết, khu nội trú nữ, nhà công vụ giáo viên và nhà ăn. Chính quyền địa phương, nhà trường cùng các lực lượng hỗ trợ chuẩn bị khu vực tổ chức lễ, thu dọn mặt bằng và kiểm tra điều kiện an toàn. Công trình chỉ được vận hành khi hoàn thành, nghiệm thu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt của giáo viên, học sinh.

Riêng tại xã Sơn Vĩ, lễ khai giảng được tổ chức tại những hạng mục chính đã hoàn thiện của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ. Sau lễ khai giảng, công trình tiếp tục xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Vĩ thông tin, trong thời gian chờ công trình hoàn thành, học sinh được bố trí học tập, ăn ở tại cơ sở Trường Trung học cơ sở Xín Cái cũ.

Năm học mới, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Sơn Vĩ có 31 lớp với 1.085 học sinh, trong đó 998 học sinh nội trú và 87 em bán trú.

Địa phương phối hợp với nhà trường sắp xếp phòng học, nơi ở, bếp ăn; bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, duy trì ổn định hoạt động dạy học trong thời gian hoàn thiện trường mới.

Thầy giáo Trần Văn Trung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách từng lớp, từng khu vực; chủ động sắp xếp phòng học, nơi ở, bếp ăn và tổ chức nền nếp sinh hoạt phù hợp.

Với gần 1.000 học sinh nội trú, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn, chăm lo đầy đủ bữa ăn, giấc ngủ và giữ ổn định việc học của các em. Dù còn phải học tại cơ sở hiện có trong một thời gian, các điều kiện cần thiết vẫn được chuẩn bị chu đáo để học sinh yên tâm bước vào năm học mới.

Việc chuẩn bị vận hành trường nội trú mới tại Sơn Vĩ được triển khai trong bối cảnh địa phương sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Năm học 2026 -2027, toàn xã giảm từ 9 trường còn 5 trường, dự kiến có 225 lớp với 6.998 học sinh.

Công tác tuyển sinh đầu cấp cơ bản hoàn thành; tỷ lệ tuyển sinh lớp 1 đạt 100%, lớp 6 đạt hơn 98%. Toàn xã được giao 347 biên chế, hiện có 336 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm 20 cán bộ quản lý, 304 giáo viên và 12 nhân viên. Riêng trường nội trú liên cấp được giao 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tỉnh bố trí bổ sung 14 giáo viên.

Xã tiếp tục rà soát nhu cầu giáo viên các môn âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ; nhân viên y tế, bảo vệ và lực lượng phục vụ tại các trường bán trú.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Vĩ Nguyễn Huy Sắc yêu cầu các trường khẩn trương ổn định tổ chức, không để việc sắp xếp mạng lưới ảnh hưởng đến học tập của học sinh; chú trọng duy trì sĩ số, chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học và thực hiện đầy đủ, công khai các chế độ, chính sách.

Các cơ sở giáo dục phải quản lý chặt chẽ bữa ăn bán trú, nội trú; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và chủ động phòng ngừa tai nạn, thương tích.

Thực tế cho thấy, đưa một trường nội trú liên cấp vào hoạt động không chỉ là hoàn thành phòng học và khu nội trú mà còn đảm bảo bố trí đủ giáo viên, nhân viên; tổ chức bếp ăn, chăm sóc sức khỏe, quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp và giúp các em nhỏ lần đầu xa nhà thích nghi với môi trường tập thể.

Với học sinh cùng học tập, ăn ở trong một khuôn viên, việc phân chia khu nội trú, tổ chức sinh hoạt và bảo đảm an toàn cần được thực hiện chặt chẽ, phù hợp với từng lứa tuổi.

Tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 8/2026 diễn ra chiều 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới; đổi mới cách thức tổ chức theo hướng tập trung vào học sinh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Đối với việc sắp xếp đội ngũ tại các cơ sở giáo dục, các bên liên quan cần đánh giá kỹ tình hình quản lý, đào tạo để bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp, nhất là đội ngũ lãnh đạo nhà trường.

Theo ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đang triển khai 17 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 17 xã biên giới.

Sáu trường thuộc giai đoạn đầu tổ chức khai giảng trong năm học 2026-2027; 11 trường còn lại tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Đây là nguồn lực quan trọng để từng bước khắc phục khó khăn về trường lớp, chỗ ở, bữa ăn và điều kiện sinh hoạt của học sinh vùng cao.

Ngày khai giảng tại 6 ngôi trường mới đánh dấu một bước chuyển quan trọng đối với giáo dục vùng biên Tuyên Quang. Mỗi ngôi trường hoàn thành sẽ mở thêm một con đường đến với tri thức, giúp học sinh vùng biên vững bước học tập, rèn luyện để có tương lai tươi sáng hơn./.

Tuyên Quang: Các dự án hạ tầng giáo dục tăng tốc, hướng về năm học mới Tỉnh Tuyên Quang ưu tiên tập trung hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất để chính thức đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027.

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