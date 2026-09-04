Ban hành quy chế quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu y tế

Bộ Y tế vừa Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẻ, bảo đảm an ninh mạng của Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế.

Quy chế quy định cụ thể các nguyên tắc, trách nhiệm và quy trình quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu; xử lý sự cố kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế. Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở y tế và đơn vị liên quan trên toàn quốc tham gia cung cấp số liệu báo cáo ngành Y tế.

Quy chế cũng áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được cấp quyền truy cập, cung cấp và khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế là hệ thống tập trung của ngành Y tế, có chức năng thu thập, tổng hợp và cung cấp số liệu báo cáo theo quy định của Bộ Y tế, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống được triển khai trên toàn quốc, từ cấp xã, cấp tỉnh đến cấp Trung ương; đồng thời kết nối, liên thông dữ liệu báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Một trong những nguyên tắc quan trọng được đặt ra trong Quy chế là ưu tiên tự động tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin chuyên ngành của Bộ Y tế, qua đó hạn chế tối đa việc nhập liệu và báo cáo trùng lặp.

Hệ thống có chức năng tạo lập dữ liệu phục vụ hoạt động báo cáo nhưng không thay thế chức năng quản lý, tạo lập dữ liệu gốc của các hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Dữ liệu báo cáo phải bảo đảm yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống", tức chính xác, đầy đủ, kịp thời, có khả năng đối soát và xác định rõ nguồn gốc.

Quy chế quy định rõ việc phân quyền khai thác và sử dụng dữ liệu theo thẩm quyền, mục đích công vụ, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Y tế được khai thác toàn bộ dữ liệu báo cáo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Các Vụ, Cục thuộc Bộ được khai thác toàn bộ dữ liệu của các chế độ báo cáo do đơn vị mình quản lý, cũng như các dữ liệu báo cáo do đơn vị khác thuộc Bộ chia sẻ.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được khai thác toàn bộ dữ liệu của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, dữ liệu báo cáo và các dữ liệu báo cáo do Bộ Y tế chia sẻ. Đối với các đơn vị cung cấp, nhập liệu báo cáo, việc khai thác dữ liệu được thực hiện trong phạm vi dữ liệu báo cáo của chính đơn vị mình.

Bộ Y tế cũng yêu cầu dữ liệu được trích xuất từ Hệ thống khi sử dụng trong các báo cáo, công trình nghiên cứu chính thức phải ghi rõ nguồn: "Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế." Đặc biệt, mọi hoạt động khai thác dữ liệu có chứa thông tin cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Dữ liệu và các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Y tế yêu cầu Hệ thống phải được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ tối thiểu một lần mỗi năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của cấp có thẩm quyền.

Quy chế đồng thời đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với việc lưu trữ, quản lý và bảo vệ dữ liệu của Hệ thống theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ về bảo đảm an toàn thông tin.

Bộ Y tế giao đơn vị quản trị Hệ thống xây dựng và thực hiện kế hoạch sao lưu dữ liệu hằng ngày đối với cơ sở dữ liệu, tệp cấu hình, nhật ký hệ thống và các dữ liệu quan trọng khác. Việc sao lưu phải được thực hiện tự động hoặc theo lịch, có kiểm tra kết quả và ghi nhật ký đầy đủ, bảo đảm khả năng theo dõi và kiểm soát quá trình sao lưu.

Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu, đơn vị quản trị Hệ thống phải tổ chức kiểm tra, thử nghiệm việc phục hồi dữ liệu. Hoạt động này nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của phương án sao lưu, phục hồi và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Việc truy cập, sử dụng, sao chép, phục hồi hoặc hủy các bản sao lưu chỉ được thực hiện bởi người được phân công, phân quyền. Các hoạt động này phải được ghi nhận đầy đủ nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và truy vết khi cần thiết.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Cập nhật kết quả kiểm tra sức khỏe học sinh lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về kiểm tra sức khỏe đầu năm học và cập nhật kết quả lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.