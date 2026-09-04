Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng biên Tây Ninh

Ở vùng biên giới Tây Ninh, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Tuy nhiên, với những người ở xa trung tâm, được khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương vẫn là nhu cầu thiết thực.

Mang y tế đến gần dân không chỉ chăm lo sức khỏe mà còn gieo thêm sự an tâm và niềm tin nơi biên giới.

Mang y tế đến gần người dân

Tây Ninh có 19 xã biên giới, đường biên giới giáp Campuchia dài gần 369 km. Những năm qua, cùng với đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, so với khu vực đô thị, việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, trong đó, có chăm sóc sức khỏe vẫn còn những khoảng cách nhất định.

Địa bàn rộng, một số khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên còn khó khăn về giao thông; trong khi tốc độ phát triển công nghiệp nhanh khiến nhiều lao động làm việc theo ca hoặc đi làm xa, đặt ra những yêu cầu riêng đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại xã Ninh Điền, hoạt động khám, tư vấn sức khỏe được nhân dân vùng biên đón nhận, nhất là người cao tuổi.

Ông Nguyễn Thành Tuấn (61 tuổi, trú tại xã Ninh Điền) cho biết trước đây, mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, ông và người thân thường cố gắng chịu đựng hoặc phải đi xa mới khám được. Nay được địa phương tổ chức khám ngay tại xã, người dân lớn tuổi như ông thấy thuận tiện hơn. Được bác sỹ tư vấn, hướng dẫn cách giữ gìn sức khỏe, ông thấy yên tâm hơn. Ông mong ngành y tế tiếp tục quan tâm để người dân vùng biên được khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại địa phương.

Tại xã Bến Cầu, bà Lâm Thị Mến (65 tuổi) cũng cho rằng việc được khám sức khỏe gần nhà rất thiết thực, nhất là đối với người lớn tuổi.

“Ở vùng biên, điều kiện đi lại đôi khi còn khó khăn, nhất là với người lớn tuổi. Vì vậy, được khám sức khỏe gần nhà rất thiết thực. Tôi nghĩ người dân không nên đợi đến khi thấy bệnh mới đi khám mà cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm," bà Mến nói.

Người dân vùng biên được tư vấn sau khi kiểm tra sức khỏe, chủ động hơn trong theo dõi và chăm sóc sức khỏe bản thân. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Từ những nhu cầu cụ thể của người dân, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và khám sàng lọc được tỉnh Tây Ninh chú trọng. Đây cũng là nội dung ngành y tế tập trung triển khai theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho hơn 1,21 triệu người, chiếm 37,9% dân số; trong đó, nhóm đối tượng ưu tiên theo lộ trình đạt 56,9%. Hơn 80.000 dữ liệu sức khỏe được cập nhật lên Cổng sức khỏe của Bộ Y tế. Công tác khám, chữa bệnh tại các tuyến tiếp tục được quan tâm, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Không để khoảng cách địa lý thành khoảng cách chăm sóc

Cùng với chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Tính đến giữa tháng 8/2026, toàn tỉnh đã lập 3.014.916 hồ sơ sức khỏe điện tử trên tổng số 3.178.703 nhân khẩu thường trú, đạt 94,85%. Trong tháng 8, tỷ lệ sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh đạt 98%; tỷ lệ tra cứu thông tin thành công đạt 96%.

Nguồn nhân lực y tế cơ sở cũng được quan tâm. Hiện toàn tỉnh có 234 bác sỹ tại các trạm y tế cấp xã, bình quân 2,43 bác sỹ/trạm. Ngành y tế đặt mục tiêu nâng lên 4-5 bác sỹ/trạm vào năm 2027; trong năm 2026 thu hút 3 nhân lực y tế chất lượng cao và đào tạo 28 bác sỹ theo địa chỉ sử dụng.

Theo ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, ngành y tế tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. Ngành chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng cường phòng, chống dịch bệnh, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở. Cùng với đó, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở y tế, bảo đảm nguồn nhân lực đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ngành y tế còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Theo báo cáo của Sở Y tế, cơ sở vật chất của một số trạm y tế, trung tâm y tế khu vực xuống cấp; trang thiết bị y tế chuyên sâu tại cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư công cho y tế còn hạn chế.

Về nhân lực, các cơ sở y tế công lập tuyến cơ sở và một số chuyên ngành đặc thù còn thiếu bác sỹ chuyên khoa sâu, điều dưỡng có trình độ. Chính sách đãi ngộ, tiền lương còn thấp; cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với người được đào tạo theo địa chỉ sử dụng chưa đủ mạnh, dẫn đến tình trạng chuyển dịch nhân lực sang khu vực tư nhân.

Hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu giữa các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn theo chuẩn dữ liệu quốc gia. Cán bộ y tế vẫn phải nhập liệu thủ công nhiều lần, tạo áp lực cho tuyến cơ sở; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở người cao tuổi, khu vực nông thôn còn thấp.

Từ những buổi khám sức khỏe tại cơ sở, dịch vụ y tế ngày càng được đưa đến gần hơn với người dân ở khu vực biên giới Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Với đặc thù tỉnh biên giới, diện tích rộng, giao thông tại một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên còn khó khăn; trong khi đó, nhiều lao động làm việc theo ca, kíp tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp hoặc đi làm ăn xa, gây trở ngại khi tập hợp người dân tham gia khám sức khỏe theo khung giờ hành chính.

Sở Y tế cũng chỉ ra, tại một số địa phương, việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong rà soát, nắm danh sách biến động dân cư có thời điểm chưa thực sự quyết liệt, sâu sát. Sự phối hợp giữa ngành y tế với chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, trường học và lực lượng công an tại một số địa bàn chưa thường xuyên, chặt chẽ. Năng lực tiếp cận công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu số của một bộ phận cán bộ y tế cơ sở chưa đồng đều.

Từ cơ sở đến tuyến trên, việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân đang đặt ra yêu cầu đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực, chuyển đổi số và tổ chức thực hiện. Với vùng biên, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn cũng là cách đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần chăm lo đời sống và củng cố niềm tin nơi biên giới./.

Nghị quyết 72-NQ/TW: Hiện thực hóa chủ trương về chăm sóc sức khỏe nhân dân Tại nhiều địa phương, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử cho người dân đã và đang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt.