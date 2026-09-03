Hỗ trợ ngư dân trục vớt thuyền cá bị chìm tại biển Nhật Lệ

Ngày 3/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Nông dân phường Đồng Thuận và người dân địa phương tổ chức cứu hộ, trục vớt một thuyền đánh cá của ngư dân mắc cạn rồi bị chìm tại khu vực cửa lạch Nhật Lệ.

Theo Đồn Biên phòng Nhật Lệ, khoảng 8 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ Hội Nông dân phường Đồng Thuận về việc thuyền đánh cá của ông Phạm Như Ngọc Thành (trú tại tổ dân phố Quang Phú, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) sau chuyến đi biển trở về, khi vào cửa lạch Nhật Lệ thì bất ngờ mắc cạn và sau đó bị chìm. Thuyền đánh cá của ông Thành có chiều dài dưới 6m.

Thời điểm xảy ra sự cố, ông Thành đã tự bơi vào bờ an toàn, không bị thương. Tuy nhiên, phương tiện bị chìm tại khu vực cửa lạch, nơi có dòng chảy phức tạp và mực nước thay đổi, nên việc tiếp cận, trục vớt gặp khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đồng thời chủ động, sẵn sàng triển khai phương án hỗ trợ ngư dân.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 3/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã huy động 15 cán bộ, chiến sỹ cùng phối hợp với Hội Nông dân phường Đồng Thuận, gia đình và người dân địa phương tổ chức cứu hộ thuyền cá bị chìm. Các lực lượng tiến hành kéo thuyền vào gần bờ, đồng thời tát nước ra khỏi phương tiện.

Sau quá trình nỗ lực cứu hộ, thuyền đã nổi trở lại và được đưa vào khu vực gần bờ. Gia đình ông Thành dự kiến thuê xe cẩu đưa phương tiện lên bờ để kiểm tra, sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhằm sớm ổn định hoạt động lao động, sản xuất./.

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