Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc: Đưa các thuyền viên về với gia đình

Ngày 3/9, tại Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã đưa 32 ngư dân Đà Nẵng của tàu cá QNa 90859 TS, gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Ngay sau khi tàu Trường Sa 18 cập cảng, lực lượng quân y Vùng 4 Hải quân tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân. Qua kiểm tra, sức khỏe và tinh thần của các ngư dân cơ bản ổn định.

Thăm động viên các ngư dân gặp nạn, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các ngư dân phải trải qua sau nhiều ngày gặp nạn trên biển; mong các ngư dân sớm phục hồi sức khỏe, trở về đoàn tụ với gia đình và ổn định cuộc sống.

Sau đó, các cơ quan chức năng của Vùng 4 Hải quân phối hợp với đại diện chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và gia đình hoàn tất thủ tục, bàn giao 32 ngư dân theo quy định.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin tàu cá QNa 90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí, 47 tuổi, trú tại thôn Tam Giang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, gặp nạn trên biển.

Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 50 lao động, gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên. Vị trí gặp nạn cách phía Tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng và phương tiện hoạt động gần khu vực đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Đến 13 giờ 25 phút ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn và tàu cá ngư dân của ngư dân cứu vớt và bàn giao 32 ngư dân. Sức khỏe trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Các tàu cá của ngư dân và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường tiếp tục tìm kiếm số ngư dân còn lại. Đến nay, chưa có thông tin.

Sau khi nhận bàn giao chăm sóc 32 người gặp nạn từ tàu cá ngư dân, ngày 29/8 tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển cập cảng Trường Sa đưa 32 người gặp nạn trên tàu cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo tiếp nhận, chăm sóc. Sáng 1/9, tàu Trường Sa 18 đón 32 ngư dân từ đảo đưa về đất liền./.

Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Đã cứu được 32 thuyền viên Đến 14 giờ ngày 28/8, lực lượng cứu nạn đã cứu vớt 32/50 thuyền viên tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn, đồng thời huy động nhiều tàu tiếp tục tìm kiếm 18 người còn mất tích.