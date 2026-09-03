Vụ cháy tại Khu đô thị An Bình Tân: Hai nạn nhân tử vong nghi do sự cố sạc điện thoại

Chiều 3/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và cơ quan chức năng cho biết cả hai nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị An Bình Tân đều đã tử vong sau khi được gia đình xin đưa về nhà do tiên lượng xấu.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được nhận định nghi do sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ dẫn đến chập điện, phát hỏa.

Trước đó, trưa 2/9, hai nạn nhân gồm bà L.T.K (74 tuổi) và anh L.N.H.C (sinh năm 1984, cùng trú đường T7, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện do ngạt khí độc và bỏng nặng.

Dù các y bác sỹ đã nỗ lực hết sức hồi sức tim phổi và áp dụng các biện pháp điều trị chuyên sâu, tổn thương của các bệnh nhân vẫn quá nặng.

Bệnh nhân L.N.H.C bị bỏng đường hô hấp, bỏng toàn thân độ 2, tiên lượng tử vong, gia đình đã làm thủ tục xin đưa về nhà vào chiều tối 2/9 và nạn nhân đã qua đời sau đó.

Nạn nhân L.T.K bị ngừng tuần hoàn hô hấp, bỏng độ 2 trên nền suy kiệt và có di chứng tai biến mạch máu não cũ, được gia đình xin đưa về vào sáng 3/9 và cũng không qua khỏi vào chiều cùng ngày.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 23 phút trưa 2/9 tại căn nhà trên đường T7, Khu đô thị An Bình Tân. Thời điểm hỏa hoạn bùng phát, trong nhà có 6 người; 4 người may mắn tự thoát thân ra ngoài an toàn, riêng bà K. và anh C. bị mắc kẹt tại khu vực tầng 2.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng kíp cấp cứu 115 đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu và chuyển các nạn nhân đến bệnh viện.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra và hoàn tất kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc./.

Cứu sống 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ cháy tại Khu đô thị An Bình Tân Đến khoảng 11 giờ 35 phút ngày 2/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường đám cháy, tổ chức triển khai thiết bị đưa 2 nạn nhân thoát khỏi đám cháy trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.