Đón 32 lao động gặp nạn trên biển về địa phương an toàn

21 giờ ngày 3/9, 32 lao động trên tàu khai thác hải sản mang số hiệu QNa 90859 TS gặp nạn trên biển đã được đưa về địa phương (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) an toàn trong sự nồng nhiệt đón chào của Đảng bộ, chính quyền, người thân và các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tham dự lễ đón, trực tiếp thăm hỏi và động viên ngư dân gặp nạn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hoàng Châu Sơn bày tỏ cảm ơn Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai đã kịp thời tham gia cứu hộ, đưa 32 ngư dân về đất liền an toàn.

Sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng tiếp tục khẳng định Hải quân nhân dân Việt Nam và Vùng 4 Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng là điểm tựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Hoàng Châu Sơn cho biết tàu cá QNa 90859 TS đã mất liên lạc từ ngày 25/8 tại khu vực biển xa bờ.

Qua quá trình tìm kiếm thông tin của tàu và các thuyền viên, đã xác định được tàu cá gặp nạn và bị chìm, trên tàu có 51 thuyền viên.

Hiện 32 ngư dân gặp nạn được tìm thấy đã được chăm sóc y tế, bổ sung dinh dưỡng và bố trí nơi ăn ở trước khi đưa về đất liền.

Chính quyền địa phương, Nghiệp đoàn nghề cá và bà con ngư dân mong các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm số lao động trên tàu cá QNa 90859 TS còn mất liên lạc.

Nhằm thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền địa phương với ngư dân trong quá trình vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, lãnh đạo xã Núi Thành đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các hội, đoàn thể, Công đoàn tiếp tục kêu gọi, vận động hỗ trợ chủ phương tiện và ngư dân gặp nạn nhanh chóng phục hồi sức khỏe, tiếp tục vươn khơi, bám biển, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào sáng 3/9, tại cảng Cam Ranh, lực lượng Quân y Vùng 4 Hải quân tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân ngay khi họ lên bờ. Tất cả 32 ngư dân đều có sức khỏe ổn định./.

Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc: Đưa các thuyền viên về với gia đình Ngay sau khi tàu Trường Sa 18 cập cảng, lực lượng quân y Vùng 4 Hải quân tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân. Qua kiểm tra, sức khỏe và tinh thần của các ngư dân cơ bản ổn định.