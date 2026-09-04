Cưỡng chế 4 công trình sau vi phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn tại khu vực Đồng Đò

Sáng 4/9, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 4 công trình thuộc khu vực Đồng Đò, thôn Thái Vụ.

Các trường hợp bị cưỡng chế liên quan đến ông Nguyễn Văn Thắng, bà Phạm Thị Thanh Bình, ông Nguyễn Trí Dũng và ông Nguyễn Văn Hòa. Trước đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm nhưng chưa được thực hiện đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 29/8/2026, tổ chức xử lý 4 công trình xây dựng vi phạm trong ranh giới rừng tại khu vực Đồng Đò.

Theo kế hoạch, các lực lượng, phương tiện tập trung tại hiện trường từ 7 giờ 45 phút; việc cưỡng chế bắt đầu lúc 8 giờ và được triển khai đến khi hoàn thành. Mục tiêu là phá dỡ các hạng mục vi phạm, buộc các chủ công trình thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu của đất.

Phương tiện cơ giới phá dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Trong số này, công trình liên quan đến ông Nguyễn Văn Thắng có tổng diện tích xây dựng khoảng 475 m2, gồm nhà một tầng, nhà cấp 4, nhà hai tầng một tum, bể bơi, cổng, sân và tường bao. Công trình này được biết đến với tên SOLARA Đồng Đò.

Công trình liên quan đến bà Phạm Thị Thanh Bình gồm nhiều hạng mục khung sắt, sàn bê tông, tường gạch, vách kính, bể bơi rộng 187,2 m2, sân bê tông cùng hệ thống kè và hàng rào bao quanh khu đất.

Đối với ông Nguyễn Trí Dũng, cơ quan chức năng xác định có hành vi làm thay đổi độ dốc bề mặt đất, cào cỏ, cải tạo ao vườn, san gạt và chuyển đất rừng sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hồ sơ cưỡng chế ghi tổng diện tích vi phạm là 160,5 m2.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Hòa có công trình diện tích khoảng 154 m2, kết cấu móng xây gạch, liên kết bằng vữa xi măng, cao khoảng 3 m so với nền đất tự nhiên tại vị trí xây dựng.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh huy động lực lượng công an, các phòng chuyên môn, y tế, điện lực, đại diện tổ chức chính trị-xã hội và thôn Thái Vụ tham gia; đồng thời bố trí phương tiện phá dỡ, vận chuyển phế thải, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình cưỡng chế.

Lực lượng chức năng thiết lập khu vực cưỡng chế, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn tại hiện trường. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn khẳng định, địa phương tổ chức cưỡng chế, xử lý triệt để các công trình vi phạm đã được lập hồ sơ theo Kế hoạch số 361/KH-UBND. Đối với các công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, Ủy ban Nhân dân xã đang tiếp tục rà soát, phân loại, thiết lập hồ sơ để xử lý trong thời gian tới.

Sau khi phá dỡ, mặt bằng được bàn giao cho đơn vị quản lý, theo dõi, không để tái lấn chiếm hoặc tiếp tục xây dựng trái phép. Các chủ công trình phải hoàn trả chi phí tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đợt cưỡng chế được thực hiện sau khi các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội kiểm tra, xác định phản ánh về tình trạng xây dựng, san gạt, làm thay đổi hiện trạng đất tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn là có cơ sở.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cho biết sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp còn lại, xử lý vi phạm gắn với làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng./.

Hà Nội: Cưỡng chế, rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, việc xử lý các bến bãi không phép nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bến thủy nội địa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

​