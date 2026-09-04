Người dân tự ý, cố tình đi vào công trường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng

Công ty Cổ phần cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng (Doanh nghiệp dự án) có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiến nghị tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào công trường Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.

Theo ông Lương Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, tình trạng người và phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào công trường đang đặt ra nhiều nguy cơ, rủi ro về an toàn giao thông, an ninh trật tự trên tuyến.

Thời gian qua, nhiều người dân, lái xe cố tình điều khiển phương tiện vào tuyến cao tốc đang thi công để lưu thông. Thậm chí, có trường hợp đi bộ tập thể dục, tụ tập, thả diều, đạp xe, livestream... ngay trong phạm vi công trường.

Đặc biệt, trên công trường đang tổ chức thi công với hàng trăm thiết bị, máy móc tải trọng lớn như xe lu, xe tải, máy xúc... hoạt động liên tục. Các phương tiện thường xuyên di chuyển, quay đầu, trong khi tầm nhìn của người điều khiển bị hạn chế, có nhiều điểm mù nên rất khó phát hiện người và phương tiện dân sự bất ngờ xuất hiện.

“Nguy cơ tai nạn càng lớn khi điều kiện mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chưa bảo đảm cho việc lưu thông. Một số đoạn vẫn trong quá trình đào đắp, có đất đá, hố sâu, dốc tạm..., tiềm ẩn nguy cơ lật xe, mất lái đối với các phương tiện cá nhân tự ý đi vào công trường. Hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của chính người dân mà còn ảnh hưởng đến an toàn của người lao động và thiết bị trên công trường, làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án,” ông Hiệp đánh giá.

Khẳng định đơn vị đã nhiều lần có văn bản gửi ủy ban nhân dân các xã, phường đề nghị phối hợp tuyên truyền, tuy nhiên, ông Hiệp thừa nhận tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công vẫn diễn ra.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, an toàn cho người lao động và thiết bị trên công trường, duy trì tiến độ thi công dự án, Doanh nghiệp dự án kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến với Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã, phường dọc tuyến cao tốc tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi cố tình đi vào công trường đang thi công.

Nhà thầu thi công thảm nhựa nền đường Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ủy ban nhân dân các xã, phường dọc tuyến cao tốc đi qua tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến từng thôn, tổ dân phố và từng hộ dân bao gồm: nghiêm cấm người dân, phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công dưới mọi hình thức; yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động chọn các tuyến đường dân sinh hợp pháp, an toàn để di chuyển, chung tay cùng chính quyền và nhà đầu tư xây dựng công trình cao tốc an toàn, đúng tiến độ.

Ủy ban nhân dân địa phương cần xử lý các hành vi vi phạm, cố tình đi vào công trường khi không có nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; bố trí số hotline tiếp nhận các phản ánh về tình hình an toàn trật tự, vi phạm tại khu vực cao tốc qua địa bàn các xã, phường.

“Doanh nghiệp dự án rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương,” ông Hiệp nhấn mạnh./.

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng có chiều dài 60km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) với tổng mức đầu tư 11.029 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, hoàn thiện tuyến cao tốc từ Hà Nội đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Dự án góp phần thúc đẩy giao thương, logistics, du lịch, thu hút đầu tư; đồng thời cải thiện điều kiện đi lại, tăng khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân, qua đó nâng cao đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho Lạng Sơn và khu vực Đông Bắc.

Khẩn trương đưa các tuyến cao tốc cửa ngõ biên giới phía Bắc về đích Ông Lương Văn Hiệp - Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng cho hay, khó khăn lớn nhất trong công tác thi công lúc này là thời tiết tại khu vực miền núi phía Bắc đã vào mùa mưa.