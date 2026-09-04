Hà Nội điều chỉnh giao thông tạm thời trên Đại lộ Thăng Long khu vực cầu Đan Hoài

Ngày 4/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 4/9 đến hết ngày 19/10, đơn vị sẽ tạm thời điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189), đoạn từ Km10+150 đến Km12+500, thuộc địa bàn các xã An Khánh và Sơn Đồng.

Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc phía phải, thuộc các dự án sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông cầu Đan Hoài trên tuyến Đại lộ Thăng Long và sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông đoạn cao tốc phía phải Đại lộ Thăng Long từ Km10+150 đến Km12+500.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, phạm vi điều chỉnh tổ chức giao thông gồm cao tốc phải, cao tốc trái, đường gom phải và đường gom trái Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189); riêng hạng mục thảm mặt đường cao tốc phải được thực hiện trong phạm vi từ Km10+150 đến Km12+500. Cùng với đó, việc rào chắn, thi công được thực hiện lần lượt theo từng giai đoạn, từng nửa mặt cắt đường. Chỉ được chuyển sang phạm vi hoặc giai đoạn tiếp theo sau khi hoàn thành thi công, thu dọn vật tư, thiết bị, hoàn trả phần đường và bảo đảm điều kiện giao thông an toàn tại phạm vi đã thi công. Không được đồng thời rào chắn làm thu hẹp phần đường xe chạy tại các vị trí đối diện nhau hoặc trên nhiều mặt cắt liền kề nếu gây xung đột dòng xe, làm giảm khả năng thông hành hoặc phát sinh nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Về phương án thi công và điều chỉnh tổ chức giao thông, trong giai đoạn 1, các đơn vị sẽ thi công sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài trên cao tốc phải và đường gom trái; đồng thời thảm mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150-Km12+500 theo từng nửa mặt cắt đường.

Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng tạm thời cấm các phương tiện đi vào phạm vi rào chắn trên cao tốc phải và đường gom trái theo hướng Láng-Hòa Lạc; tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường còn lại. Đồng thời, thực hiện vuốt chuyển làn, hạn chế tốc độ và hướng dẫn phương tiện theo hệ thống báo hiệu, rào chắn, chỉ dẫn tại hiện trường.

Sau khi hoàn thành thi công một nửa mặt cắt đường, các đơn vị phải thu dọn hiện trường, kiểm tra và bảo đảm an toàn giao thông trước khi chuyển rào chắn sang nửa mặt cắt còn lại.

Giai đoạn 2, thi công sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài trên cao tốc trái và đường gom phải theo từng nửa mặt cắt đường, lực lượng chức năng tạm thời cấm các phương tiện đi vào phạm vi rào chắn thi công trên cao tốc trái và đường gom phải theo hướng Hòa Lạc-Láng; tổ chức cho các phương tiện lưu thông trên phần mặt đường còn lại; thực hiện vuốt chuyển làn, hạn chế tốc độ và hướng dẫn phương tiện theo hệ thống báo hiệu, rào chắn và chỉ dẫn tại hiện trường. Sau khi hoàn thành thi công một nửa mặt cắt, phải thu dọn hiện trường, kiểm tra và bảo đảm an toàn giao thông trước khi chuyển rào chắn sang nửa mặt cắt còn lại.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện đúng biện pháp thi công, phương án tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu và các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phải kịp thời yêu cầu khắc phục hoặc tạm dừng thi công khi phát hiện các điều kiện không bảo đảm an toàn; đồng thời phối hợp với cơ quan báo chí và chính quyền địa phương thông tin về phương án tổ chức giao thông tối thiểu trước thời điểm triển khai, giúp người dân và người tham gia giao thông nắm bắt thông tin, chủ động lựa chọn lộ trình.

Đối với nhà thầu, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu bố trí rào chắn hai lớp tại khu vực thi công. Lớp ngoài bằng cọc tiêu chóp nón phản quang kết hợp dây phản quang; lớp trong bằng rào chắn cứng phù hợp, bảo đảm tầm nhìn. Nhà thầu phải lắp đặt đầy đủ biển báo, vạch dẫn hướng, đèn cảnh báo, đèn chiếu sáng ban đêm và báo hiệu từ xa theo cả hai hướng; thi công đúng phạm vi, tiến độ, thời gian và biện pháp được chấp thuận; duy trì giao thông an toàn, thông suốt qua khu vực thi công. Đồng thời, bố trí người hướng dẫn giao thông, cảnh giới tại các vị trí cần thiết; phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng địa phương để điều tiết phương tiện, phòng ngừa ùn tắc.

Cùng với đó, nhà thầu không tập kết vật tư, thiết bị, máy móc ngoài phạm vi được phép; không để vật liệu rơi vãi, gây trơn trượt hoặc che khuất báo hiệu. Phương tiện phục vụ thi công phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định; thường xuyên kiểm tra, duy trì hệ thống báo hiệu và rào chắn trong suốt thời gian thi công; khi có mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố phải chủ động tạm dừng thi công nếu cần thiết và phối hợp xử lý kịp thời. Khi kết thúc từng ca, từng giai đoạn và toàn bộ công trình phải thu dọn hiện trường, hoàn trả phần đường, báo hiệu và các hạng mục liên quan; chỉ đưa phần đường trở lại khai thác khi bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông; kiểm tra và kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc, mất an toàn giao thông phát sinh trong thời gian thi công.

Ủy ban Nhân dân các xã An Khánh, Sơn Đồng tổ chức thông tin, tuyên truyền để nhân dân trong khu vực biết; chỉ đạo công an xã và các lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công và các tuyến đường kết nối./.

Điều chỉnh giao thông, thông xe tạm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục Phương án tổ chức giao thông mới được Hà Nội triển khai từ ngày 2/9 tại tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, với nhiều hướng lưu thông được điều chỉnh, phân luồng theo hiện trạng thi công.

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