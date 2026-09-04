Ngày và đêm 4/9: Hà Nội nắng nóng, nhiều khu vực khác có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/9, thời tiết Hà Nội nắng nóng, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

- Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3.

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 04/9, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hoà đến Thành phố Hồ Chí Minh: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Gió hướng Tây Nam. Sóng biển cao 2,0-5,0m, hướng sóng Tây Nam.

Ngoài ra, ngày và đêm 4/9, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 5/9, vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hoà đến Tp. Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2.

Dự báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Giải quyết thách thức biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng thích ứng Nếu trước đây, biến đổi khí hậu chủ yếu được xem là thách thức môi trường, thì nay ngày càng được coi là bài toán của phát triển, đầu tư và năng lực cạnh tranh.