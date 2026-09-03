Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thách thức trong cứu trợ người sống sót

Ngày 3/9, quan chức Liên hợp quốc và nhà chức trách của Nepal cho biết việc tiếp cận những người sống sót sau trận lũ quét tại Nepal đang vấp phải thách thức vô cùng lớn, ảnh hưởng tới việc cung cấp các nhu yếu phẩm tới người cần được hỗ trợ.



Phát biểu với báo giới tại Kathmandu, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, bà Lila Pieters Yahia cho biết quy mô của sự tàn phá rất khủng khiếp, khiến việc tiếp cận vô cùng khó khăn.

Theo bà Yahia, các cơ quan của Liên hợp quốc đã cung cấp nước sạch và bộ dụng cụ vệ sinh, cũng như thực phẩm và thuốc men.

Về phần mình, Ngoại trưởng Shisir Khanal ví trận lũ quét này là "sóng thần Himalaya", thực tế trên mặt đất nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hình ảnh có thể truyền tải. Ông nhấn mạnh: "Đây không phải là một trận lũ lụt bình thường."



Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Poudel Chhetri cho biết Nepal đã huy động mọi nguồn lực trong tầm tay, nhưng quy mô và mức độ phức tạp của thảm họa này đòi hỏi sự đoàn kết và hỗ trợ quốc tế. Mức độ thiệt hại đối với nhà cửa, đường sá, cầu cống, các công trình thủy điện và các công trình quan trọng khác là "vô cùng lớn.”



Ông Chhetri nhắc lại lời kêu gọi quốc tế hỗ trợ đặc biệt, gồm thiết bị bay không người lái (UAV) hạng nặng và cầu tạm, cũng như túi đựng thi thể và bộ dụng cụ xét nghiệm ADN để giúp xác định danh tính người thiệt mạng. Nepal cũng cần một hệ thống kiểm soát không lưu di động và máy đo địa chấn băng thông rộng để theo dõi rung động mặt đất.



Trong khi đó, hơn 21.000 nhân viên an ninh Nepal cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đang tham gia các hoạt động tìm kiếm những người sống sót được cho là bị mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện.

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng UAV chở hàng, và tận dụng lực lượng những người chuyên khuân vác đồ cho khách du lịch leo núi thám hiểm.



Theo số liệu thống kê của cả Trung Quốc-Nepal, tính đến 19h30 ngày 3/9, theo giờ Việt Nam, có 1.273 người đã thiệt mạng và 4.757 người mất tích do vụ sạt lở núi băng thảm khốc ngày 26/8.

Trong số những người mất tích, có gần 600 người nước ngoài đến từ ít nhất 34 quốc gia./.





Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Chú trọng hỗ trợ tâm lý sau thảm họa Cảnh sát Nepal cho biết tính đến 11h ngày 3/9 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong thảm họa ngày 26/8 tại nước này đã tăng lên 1.252 người, trong khi 4.875 người vẫn mất tích.

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