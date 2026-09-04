Ngày khai giảng năm học mới: Thời tiết đẹp trên nhiều khu vực trong cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày khai giảng năm học mới (5/9/2026), thời tiết đẹp trên nhiều khu vực trong cả nước.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 20-23 độ C; Nam Bộ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: ở cao nguyên Trung Bộ 26-29 độ C; Nam Bộ 31-34 độ C.

Đối với thời tiết tại một số khu vực khác trong ngày 5/9 như sau: Tại Sapa (Lào Cai) ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 55-60%). Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Khu vực Hạ Long, ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa 10-30%). Gió Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C.

Khu vực Thuận Hóa (thành phố Huế), chiều và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%). Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), chiều và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%). Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Quy Nhơn không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 55-65%). Gió Tây cấp 2-5. Nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C.

Khu vực Nha Trang không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 55-65%). Gió Tây cấp 2-5. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Xuân Hương (Đà Lạt) chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%). Gió Tây Nam cấp 2-5. Nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C.

Về tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 1-báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Liên quan đến diễn biến mưa cụ thể ở các khu vực, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn cho biết từ chiều tối 4/9 đến ngày 5/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Chiều và tối 5/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin đêm 4/9 và ngày 5/9, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 5/9 và ngày 6/9, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.