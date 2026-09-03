Bão Saudel đổ bộ Trung Quốc, hơn 83.000 người sơ tán

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn tin Đài Truyền hình Trung ương nước này cho biết, vào 6h30 ngày 3/9, bão Saudel - cơn bão thứ 18 tại Trung Quốc trong năm nay - đã đổ bộ vào thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến với sức gió duy trì tối đa gần tâm bão đạt 23 m/giây.



Đây là lần thứ ba bão Saudel đổ bộ vào bờ biển miền Đông Trung Quốc. Trước đó, ngày 28/8, bão đã hai lần đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang.



Tính đến 7h00 ngày 3/9, mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực ở Phúc Kiến khiến giới chức địa phương phải sơ tán hơn 83.000 người.

Trong sáng 3/9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ban bố cảnh báo màu xanh đối với bão Saudel - mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo khí tượng 4 cấp của Trung Quốc.



Hoạt động sản xuất, kinh doanh và học tập tại một số khu vực thuộc thành phố Chương Châu đã phải tạm dừng do ảnh hưởng của mưa bão. Theo truyền thông địa phương, từ 5h ngày 2/9 đến 5h ngày 3/9, lượng mưa tích lũy vượt 100 mm tại 148 trạm quan trắc trên toàn thành phố, trong đó 8 trạm ghi nhận trên 400 mm.



Trong hai ngày qua, mưa rất lớn, có nơi đặc biệt lớn, đã trút xuống thành phố Ninh Đức, gây sạt lở đất và sụt lún trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, làm gián đoạn giao thông.

Trường học tại nhiều thành phố, trong đó có Phúc Châu, Tuyền Châu và Ninh Đức, cũng phải đóng cửa. Trong khi đó, các dịch vụ phà tại Hạ Môn cũng tạm dừng hoạt động từ ngày 3/9.



Trước đó, ngày 2/9, tỉnh Phúc Kiến đã nâng cấp mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt, đồng thời tiếp tục duy trì cơ chế ứng phó bão.

Tính đến 22h00 ngày 2/9, giới chức địa phương đã huy động hơn 20.000 lượt nhân sự tham gia ứng phó khẩn cấp, đồng thời triển khai 14.000 nhân viên cứu hộ cùng hơn 4.500 phương tiện, thiết bị trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với mưa lớn.



Theo dự báo, bão sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ 15–20 km/h và suy yếu dần. Từ chiều 3/9 đến chiều 4/9, mưa to đến rất to có thể xảy ra tại phần lớn tỉnh Phúc Kiến, miền Đông và miền Bắc tỉnh Quảng Đông, miền Nam tỉnh Giang Tây và miền Nam tỉnh Hồ Nam ./.

Bão Narra đổ bộ lần thứ hai vào Trung Quốc, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh Chính quyền một số địa phương, trong đó có Quảng Tây và Hải Nam, đã quyết định đóng cửa các cơ sở kinh doanh, đình chỉ hoạt động du lịch và sơ tán hàng chục nghìn người dân.

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