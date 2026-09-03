Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Chú trọng hỗ trợ tâm lý sau thảm họa

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn truyền thông sở tại cho biết, chính quyền thành phố Shigatse, Khu tự trị Tây Tạng, đang ưu tiên hỗ trợ tâm lý cho gia đình các nạn nhân, người dân vùng thiên tai và lực lượng cứu hộ sau thảm họa sập sông băng gây lũ quét tại khu vực biên giới Nepal – Trung Quốc ngày 26/8, đến nay khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích.



Ông Wang Fanghong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy ứng phó khẩn cấp và cứu hộ thiên tai, đồng thời là Bí thư Thành ủy Shigatse, cho biết ngay sau thảm họa, chính quyền thành phố đã nhanh chóng thành lập đội ứng phó, xây dựng kế hoạch toàn diện nhằm khắc phục hậu quả và chủ động liên hệ với gia đình những người thiệt mạng hoặc mất tích.

Hiện chính quyền đã bố trí nơi ăn ở và hỗ trợ 587 thân nhân của các nạn nhân, trong khi nhóm 70 chuyên gia tâm lý đã thực hiện tổng cộng 1.107 lượt tư vấn, chăm sóc tinh thần cho các gia đình. Địa phương cũng huy động thêm 1.220 nhân sự tham gia hỗ trợ các hoạt động trên.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng triển khai 4 đường dây nóng để tư vấn cho gia đình các nạn nhân cả trong và ngoài Trung Quốc, đến nay đã tiếp nhận tổng cộng 876 cuộc gọi. Cơ quan chức năng đã ghi nhận toàn bộ yêu cầu để tiếp tục phản hồi và xử lý.



Ông Tan Xiangdong, quan chức Ủy ban Y tế Khu tự trị Tây Tạng, cho biết cơ quan này đã phối hợp với Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cùng các địa phương khác tuyển chọn hơn 210 chuyên gia tâm lý, sẵn sàng tăng cường cho những khu vực chịu ảnh hưởng.

Lực lượng y tế địa phương, đặc biệt là các bác sỹ người Tây Tạng, cũng được huy động. Bên cạnh đó, các chuyên gia có năng lực ngoại ngữ được phân công hỗ trợ gia đình những công dân nước ngoài mất tích.

Theo quan chức này, tính đến trưa 2/9, các chuyên gia đã thực hiện 966 lượt hỗ trợ tâm lý và trấn an tinh thần cho người dân tại các điểm tái định cư.



Đối với lực lượng cứu hộ, cơ quan chức năng đã tiến hành đánh giá kịp thời nguy cơ sang chấn tâm lý, đồng thời tổ chức tư vấn cá nhân và theo nhóm.

Một cuốn cẩm nang tự hỗ trợ tâm lý cũng được biên soạn dành riêng cho lực lượng tuyến đầu, giúp họ nhận diện và xử lý các phản ứng tâm lý trong tình huống khẩn cấp. Đường dây nóng 12356 được thiết lập để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết.



Cảnh sát Nepal cho biết tính đến 11h ngày 3/9 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong thảm họa ngày 26/8 tại nước này đã tăng lên 1.252 người, trong khi 4.875 người vẫn mất tích. Tại Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết tính đến ngày 3/9, số người thiệt mạng là 21 người với 541 người mất tích./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thủ tướng Nepal kêu gọi hành động về khí hậu Thủ tướng Nepal Balendra Shah tuyên bố thảm họa lũ quét tại dãy Himalaya không phải là một sự kiện thời tiết “thông thường” mà là hệ quả của biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động.

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