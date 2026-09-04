El Niño mạnh lên, Nam bán cầu đối mặt thời tiết cực đoan

Hiện tượng El Niño đang gia tăng cường độ tại Thái Bình Dương, làm dấy lên cảnh báo về thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực ở Nam bán cầu.

New Zealand vừa trải qua mùa Đông nóng thứ ba trong lịch sử, trong khi Nam Phi chuẩn bị đối phó nguy cơ khô hạn và nắng nóng kéo dài trong những tháng tới.



Ngày 4/9, Cơ quan Khoa học Trái Đất New Zealand cho biết nhiệt độ trung bình tại nước này trong mùa Đông năm 2026 đạt 9,7 độ C, cao hơn 1,1 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020.

Đây là mùa Đông nóng thứ ba tại New Zealand kể từ khi nước này bắt đầu xây dựng chuỗi số liệu nhiệt độ vào năm 1909.



Nhiệt độ tại New Zealand có những thời điểm tăng cao bất thường. Ngày 20/6, nhiệt độ tại Bromley, thuộc Christchurch, lên tới 26 độ C, mức cao thứ hai từng được ghi nhận tại nước này trong mùa Đông. Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất trong mùa là âm 13,5 độ C tại hồ Tekapo ngày 12/7.



Giới khoa học khí tượng cảnh báo hiện tượng El Niño hiện nay có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận tại Thái Bình Dương.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo El Niño gần như chắc chắn sẽ tiếp diễn đến hết tháng 2/2027, cho thấy tác động của hiện tượng khí hậu này có thể kéo dài trong nhiều tháng tới.



Tại Nam Phi, Cơ quan Thời tiết Nam Phi (SAWS) đánh giá El Niño 2026/2027 hiện ở mức “rất mạnh” và có khả năng tiếp tục gia tăng trong mùa Xuân.

Dự báo giai đoạn tháng 10-12/2026 cho thấy phần lớn lãnh thổ nước này có khả năng ghi nhận lượng mưa thấp hơn mức bình thường, trong khi thời tiết khô và nóng được dự báo tiếp diễn trong những tháng cuối năm.



Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, SAWS cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận tại Nam Phi. Điều kiện khô nóng kéo dài được cho là sẽ làm gia tăng nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vật nuôi và nguồn nước.



Bộ Nông nghiệp Nam Phi đã phát cảnh báo El Niño, đồng thời kêu gọi người dân và ngành nông nghiệp chủ động chuẩn bị cho mùa vụ 2026/2027 có thể khô và nóng hơn.

Các biện pháp được khuyến nghị gồm theo dõi sát dự báo thời tiết và mùa vụ, bảo đảm hệ thống tưới tiêu hoạt động hiệu quả, đánh giá nguồn nước dự phòng và xây dựng các phương án sản xuất phù hợp với những kịch bản khô hạn khác nhau.



Nắng nóng kéo dài cũng có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, tạo thêm sức ép đối với hệ thống năng lượng tại một số khu vực. Do đó, tác động của El Niño không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn có thể ảnh hưởng đến nguồn nước, an ninh lương thực và bảo đảm năng lượng.



Những diễn biến tại New Zealand và Nam Phi cho thấy tác động của El Niño đang trở thành vấn đề cần được theo dõi sát tại Nam bán cầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó sẽ giúp hạn chế thiệt hại kinh tế và xã hội trong trường hợp hiện tượng này tiếp tục duy trì với cường độ cao./.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ động ứng phó El Nino 2026-2027 Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino; dự báo, từ tháng 9-11/2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%.

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