Nắng nóng có thể khiến kinh tế Pháp mất 0,1 điểm tăng trưởng

Theo báo Le Monde ngày 3/9, những đợt nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt trong mùa Hè năm nay có thể khiến nền kinh tế Pháp mất khoảng 0,1 điểm tăng trưởng trong năm 2026, trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Ước tính trên được Tổng cục Kho bạc Pháp đưa ra ngày 2/9 tại phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Quốc hội về thiệt hại kinh tế do nắng nóng. Con số này thấp hơn đáng kể so với đánh giá của Bộ Chuyển đổi sinh thái hồi giữa tháng 8, theo đó thời tiết cực đoan trong mùa Hè có thể gây thiệt hại 12-15 tỷ euro, tương đương gần 0,5 điểm tăng trưởng.

INSEE dự kiến công bố đánh giá riêng vào ngày 10/9, song cho biết kết quả nhiều khả năng sẽ gần với ước tính của Tổng cục Kho bạc.

Nông nghiệp chịu tác động rõ rệt nhất. Nắng nóng kéo dài và tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã ảnh hưởng mạnh đến nhiều loại cây trồng. Sản lượng ngô năm nay được dự báo giảm 35% so với năm 2025.

Các đồng cỏ cũng phát triển kém, với sản lượng tính đến ngày 10/8 thấp hơn khoảng một phần ba so với một năm bình thường, khiến nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa Đông tới bị thu hẹp.

Khó khăn càng lớn khi giá năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông. Giá khí đốt tăng kéo theo giá phân bón đạm, trong khi vận tải biển quốc tế bị gián đoạn tiếp tục đẩy chi phí lên cao. Gần một phần ba lượng phân bón giao dịch trên thế giới đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải gần như bị đóng cửa kể từ tháng 3.

Tính chung các yếu tố này, Tổng cục Kho bạc ước tính giá trị gia tăng của nông nghiệp Pháp giảm 8% trong năm nay. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chỉ bằng khoảng một nửa so với năm hạn hán lịch sử 2003, khi ngành nông nghiệp giảm tới 15%.

Mức thiệt hại 0,1 điểm tăng trưởng hiện mới là ước tính ban đầu. Nhiều vụ thu hoạch chưa kết thúc và hậu quả của nắng nóng có thể còn xuất hiện trong những tuần tới. Nhiệt độ cao cũng có thể làm giảm năng suất lao động, gây gián đoạn các công trường xây dựng và hoạt động sản xuất năng lượng, đồng thời làm thay đổi thói quen tiêu dùng.

Tuy nhiên, Tổng cục Kho bạc cho rằng những số liệu hiện có chưa cho thấy nền kinh tế suy giảm trên diện rộng, một phần do các doanh nghiệp đã chủ động thích nghi, chẳng hạn thay đổi giờ làm việc ngoài trời.

Nắng nóng cũng gây thiệt hại đáng kể cho ngành du lịch và văn hóa. Nhiều bảo tàng, lâu đài và di tích phải đóng cửa sớm để bảo đảm an toàn cho du khách, nhân viên và các tác phẩm nghệ thuật.

Bảo tàng Louvre phải đóng cửa sớm 11 ngày trong tháng 6 và 7, khiến 60.000 vé bị hủy và thiệt hại ít nhất 1 triệu euro. Lượng khách giảm 9% so với năm 2025, tương đương khoảng 200.000 lượt. Lâu đài Versailles cũng phải đóng cửa sớm 11 ngày, trong khi lượng khách giảm tới 33% vào cao điểm nắng nóng, gây thiệt hại ít nhất 260.000 euro.

Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp, cơ quan quản lý khoảng 100 công trình, phải hoàn lại 525.000 euro tiền vé do đóng cửa sớm và ghi nhận lượng khách giảm hơn 7% trong mùa Hè. Riêng lâu đài Azay-le-Rideau, lượng khách giảm 10% trong tháng 7 và 15% trong tháng 8.

Thời tiết cực đoan đang buộc các cơ sở văn hóa phải thay đổi cách hoạt động. Nhiều nơi mở cửa sớm hơn, lắp thêm điều hòa, quạt, hệ thống phun sương và bố trí các điểm cung cấp nước. Một số bảo tàng còn phải di chuyển những hiện vật dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Tại Louvre, nhiều khu vực nhạy cảm với nắng nóng được chủ động đóng cửa, trong khi một số hiện vật bằng sáp được đưa tới nơi an toàn. Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris cũng phải di chuyển khoảng 40 tác phẩm, trong đó có tranh của Bonnard, Picasso, Modigliani và Matisse.

Về lâu dài, nắng nóng còn đặt ra bài toán bảo tồn các công trình lịch sử, khi nhiệt độ cao có thể làm xuống cấp mặt tiền, các mối nối giữa những khối đá và đẩy nhanh quá trình xói mòn. Nhiều bảo tàng, di tích vì vậy đang tính đến những khoản đầu tư lớn hơn để thích ứng với khí hậu ngày càng nóng.

Tác động đầy đủ của mùa Hè khắc nghiệt sẽ được thể hiện rõ hơn trong số liệu kinh tế hai quý cuối năm. Điều này càng đáng chú ý khi triển vọng kinh tế Pháp năm 2026 vốn đã kém khả quan. Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 0,7% cho cả năm, trong khi nếu GDP tiếp tục giảm trong quý 3, nền kinh tế Pháp sẽ tiến gần hơn tới nguy cơ suy thoái./.

Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống 0,7% Bộ Kinh tế Pháp cho biết việc điều chỉnh dự báo lần này dựa trên kết quả tăng trưởng của quý I thấp hơn dự kiến, triển vọng hoạt động kinh tế trong quý II chịu ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.