EU phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 35 tỷ euro của Đức cho nhà máy điện khí

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt kế hoạch của Đức hỗ trợ xây dựng các nhà máy điện khí mới với tổng quy mô lên tới 35 tỷ euro, giúp Berlin vượt qua một rào cản quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn cung điện khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tiếp tục tăng.

Theo quyết định của EC, Đức được phép triển khai gói hỗ trợ nhằm xây dựng tổng cộng 11 GW công suất điện khí mới. Các nhà máy này phải được hòa lưới chậm nhất vào cuối năm 2031.

Doanh nghiệp vận hành nhà máy điện sẽ tham gia đấu giá để được lựa chọn nhận hỗ trợ. Vòng đấu giá đầu tiên dự kiến diễn ra trong tháng 9, trong khi một vòng tiếp theo được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

EC cho rằng biện pháp của Đức là cần thiết để bảo đảm an ninh nguồn cung điện và quy mô hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Brussels cũng nhấn mạnh các khoản hỗ trợ phải được phân bổ thông qua một quy trình công bằng, không phân biệt đối xử, qua đó hạn chế tác động tiêu cực đối với cạnh tranh trong Liên minh châu Âu (EU).

Kế hoạch này từng đạt một “thỏa thuận tạm thời” giữa Berlin và Brussels từ đầu năm nay, nên Chính phủ Đức đã kỳ vọng nhận được sự chấp thuận của EU.

Tuy nhiên, quy trình xây dựng cơ sở pháp lý trong nước bị kéo dài, khiến Quốc hội Liên bang Đức chỉ thông qua luật liên quan vào tháng 7.

Các nhà máy mới ban đầu sẽ sử dụng khí đốt tự nhiên, nhưng phải được thiết kế để có thể vận hành bằng hydro trong tương lai.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến năm 2045, các nhà máy điện khí này phải hoạt động theo hướng trung hòa khí hậu.

Điều này phản ánh cách tiếp cận của Đức, đó là dùng nhà máy điện khí làm nguồn dự phòng trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng không từ bỏ mục tiêu giảm phát thải dài hạn.

Vai trò chính của các nhà máy điện khí mới là bổ sung nguồn điện khi sản lượng điện gió và điện Mặt Trời không đủ, nhất là trong những thời điểm thời tiết không thuận lợi.

Từ năm 2031, Đức lo ngại có thể xuất hiện khoảng trống trong cung ứng điện nếu các nguồn phát linh hoạt không được xây dựng kịp thời. Để giải quyết vấn đề, từ năm 2032, Đức dự kiến thiết lập “thị trường công suất.”

Theo cơ chế này, các đơn vị vận hành nhà máy điện được trả tiền không chỉ cho lượng điện thực sự phát lên lưới, mà còn cho việc duy trì sẵn công suất dự phòng, có thể huy động khi hệ thống cần. Đây là công cụ nhằm bảo đảm an ninh điện trong hệ thống có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao.

Cùng với việc xây dựng nhà máy điện khí, Đức vẫn tiếp tục mở rộng điện xanh. Mục tiêu của Berlin là đến năm 2030, ít nhất 80% điện năng đến từ gió, Mặt Trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Đức cũng đặt mục tiêu chấm dứt sản xuất điện từ than vào năm 2038.

Việc EC phê duyệt kế hoạch hỗ trợ của Đức có ý nghĩa quan trọng vì EU áp dụng các quy định chặt chẽ đối với trợ cấp nhà nước.

Brussels phải đánh giá liệu một nước thành viên có tạo lợi thế không công bằng cho doanh nghiệp trong nước hay không, đặc biệt với những nước có tiềm lực tài chính lớn như Đức.

Trong trường hợp này, EC kết luận kế hoạch của Berlin phù hợp với yêu cầu an ninh nguồn cung và không bóp méo cạnh tranh ở mức không thể chấp nhận./.

Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới Đức hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó.