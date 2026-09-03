Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Khi trái ngọt kể câu chuyện đại ngàn

Lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, du lịch, nông nghiệp, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thành công từ Lễ hội tạo tiền đề quan trọng để tỉnh từng bước xây dựng, đưa Lễ hội Sầu riêng trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng trong những năm tới.

Tour trải nghiệm mùa quả ngọt “hút” du khách

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8-2/9/2026 với 18 hoạt động chính. Nổi bật có các hoạt động như: Diễu hành đoàn xe bán tải; Diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng; Lễ hội Ẩm thực; Không gian check-in “Chiếc gùi sầu riêng”; Đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc”; Show thực cảnh “Ký ức Nhà dài”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”; Đấu giá sầu riêng tại vườn…

Trong đó, tour du lịch trải nghiệm, thưởng thức sầu riêng tại vườn đã trở thành điểm nhấn hàng đầu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm mùa quả ngọt.

Đến Đắk Lắk dịp Lễ hội Sầu riêng, chị Đỗ Thị Hoài, du khách đến từ xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, chị cùng đoàn du khách rất thích thú khi được tự tay hái, tách vỏ và thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn.

Bên cạnh đó, chị còn được giao lưu với bà con buôn làng, hòa mình vào điệu múa xoang, tiếng cồng chiêng Tây Nguyên và giai điệu đàn Tính - hát Then.

Càng trải nghiệm, chị Hoài càng tự hào về loại “trái cây vua” và mong muốn sầu riêng Việt Nam sẽ chinh phục thêm nhiều thị trường quốc tế, mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con. Mô hình tour du lịch này rất mới mẻ, do đó, theo chị Hoài cần nhân rộng tour này để nhiều du khách được trải nghiệm.

Cùng chung cảm nhận, ông Lý Seo Vảng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai cho rằng, tour du lịch trải nghiệm sầu riêng gắn liền với văn hóa bản địa là mô hình kinh tế hay, đáng học hỏi.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ea Knuếc giới thiệu đến du khách về những tiềm năng, thế mạnh của địa phương nói chung và sầu riêng nói riêng trong khuôn khổ Lễ hội. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Việc đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa, múa hát cùng người dân giữa vườn sầu riêng tạo nên những ấn tượng sâu sắc và khó quên

Để phục vụ nhân dân và du khách trải nghiệm, thưởng thức sầu riêng, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 6 khung tour với 8 chương trình chi tiết.

Toàn tỉnh ước tính đón 34.000 lượt khách tham gia trải nghiệm mô hình này Trong đó, xã Ea Phê đón 9.500 lượt khách, xã Krông Pắc đón 4.400 lượt, xã Ea Knuếc đón 1.200 lượt…

Ông Bàn Thanh Toàn (thôn Thanh Bình, xã Ea Knuếc) hào hứng cho biết, người dân trong thôn đã cùng nhau tập luyện văn nghệ, dọn dẹp không gian buôn làng xanh - sạch - đẹp. Không khí sôi nổi từ Lễ hội giúp bà con có thêm động lực chăm sóc vườn cây chuẩn chỉnh, đạt năng suất và chất lượng cao hơn.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc khẳng định, các vườn sầu riêng tham gia tour đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, minh bạch nguồn gốc và quy trình chăm sóc. Với chủ đề “Ea Knuếc vào mùa”, tour trải nghiệm mang đến bầu không khí như một ngày hội.

“Thông qua các tour du lịch, địa phương không chỉ quảng bá nông sản chủ lực mà còn kể câu chuyện về văn hóa, con người và những nhọc nhằn của bà con để làm nên 'mùa vàng.' Sự hòa quyện giữa văn hóa và kinh tế sẽ tạo ra các sản phẩm độc bản - nơi chúng tôi không chỉ bán nông sản đơn thuần, mà bán sự khác biệt,” bà Ngô Thị Minh Trinh nhấn mạnh.

Du khách và nhân dân chụp hình lưu niệm bên Mô hình chiếc gùi sầu riêng - cách làm sáng tạo giàu bản sắc tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hành trình kết nối truyền thống và hiện đại

Tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, văn hóa được lồng ghép bình dị, khéo léo nhưng đầy ấn tượng. Nổi bật là mô hình chiếc gùi sầu riêng đặt ở Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột.

Trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, chiếc gùi không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà còn là một biểu tượng văn hóa, biểu tượng của sự bền bỉ, khéo léo, gắn bó với cộng đồng và khát vọng ấm no.

Chiếc gùi theo người dân lên nương rẫy; đựng hạt giống khi bắt đầu vào mùa vụ; "đón" nông sản khi mùa vụ thu hoạch về. Chiếc gùi gắn với đôi vai cần cù của người mẹ, người cha và với ký ức lao động của biết bao thế hệ.

Việc lựa chọn hình tượng chiếc gùi tạo dựng điểm check-in cho nhân dân và du khách tại Lễ hội là một cách làm sáng tạo giàu bản sắc - giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế.

Đó là cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế, giữa thành quả lao động hôm nay và niềm tin vào tương lai.

Đặc biệt, tại Lễ hội, sầu riêng cũng bước vào thế giới ẩm thực một cách đột phá với 102 món ăn chế biến sáng tạo, mở ra tư duy mới về nâng tầm nông sản.

Anh Lương Phú Vinh, du khách đến từ phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, lần đầu tiên tới Lễ hội sầu riêng, anh Vinh rất ấn tượng với Cuộc thi ẩm thực và 102 món ăn chế biến từ sầu riêng.

Là một người thích ăn sầu riêng tươi, việc thưởng thức, trải nghiệm các món ăn tại Lễ hội mang lại cho anh Vinh nhiều thích thú. Không chỉ ấn tượng về hương vị mới lạ và danh sách món ăn (từ món khai vị đến món ăn chính, tráng miệng và nước uống), anh Vinh còn đánh giá cao việc đưa sầu riêng trở thành nguyên liệu trong ẩm thực, qua đó giúp nâng cao giá trị sầu riêng.

Ở góc độ chuyên môn, Nghệ nhân ẩm thực Chiêm Thành Long, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Ẩm thực Việt Nam phân tích, sầu riêng có vị rất ngọt và hương thơm đặc trưng nên rất khó phối trộn với những nguyên liệu để làm ra món ăn.

Tuy nhiên, các đầu bếp tại Lễ hội đã xử lý thuần thục, cân bằng giữa hương và vị để tạo nên các món ăn phong phú từ sầu riêng.

Đặc biệt, tại Cuộc thi ẩm thực, với sự tham gia của 20 đội thi gồm các bếp trưởng từ các khu du lịch, nhà hàng danh tiếng, các món ăn này hoàn toàn có thể đưa vào thực đơn hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn, mở ra bước ngoặt triển vọng cho ẩm thực Việt.

Xuyên suốt Lễ hội Sầu riêng, từ Show thực cảnh “Ký ức Nhà dài”, Đêm đại nhạc hội đến các chương trình nghệ thuật Khai mạc và Tổng kết, câu chuyện về văn hóa Đắk Lắk như được kể liền mạch.

Du khách cùng múa xoang, giao lưu với người dân bản địa tại vườn sầu riêng trong khuôn khổ Lễ hội. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Sự kết hợp giữa nông nghiệp, du lịch và văn hóa đã tạo nên một không gian trải nghiệm đa chiều, tôn vinh trọn vẹn hương vị sầu riêng đại ngàn.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 cho biết, ngoài mục tiêu quảng bá nông sản, tỉnh định hướng xây dựng Lễ hội Sầu riêng thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Các hoạt động tại lễ hội năm nay đã lan tỏa, giúp du khách cho nhiều trải nghiệm sâu sắc khi đến Đắk Lắk và giúp quảng bá những bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm từ lần đầu tổ chức để nâng cao chất lượng các chương trình, mang lại nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn cho du khách

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 đã mở ra một hành trình mới cho nông sản và du lịch địa phương. Trái sầu riêng không chỉ mang giá trị kinh tế đơn thuần mà như trở thành đại sứ văn hóa - kể câu chuyện về đại ngàn Tây Nguyên giàu bản sắc.

Dấu ấn từ thành công của mùa lễ hội đầu tiên cấp tỉnh là tiền đề để Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện, sáng tạo thêm nhiều không gian trải nghiệm mới, định hình một sản phẩm du lịch nông nghiệp bền vững./.

Sầu riêng Việt Nam: Từ “trái ngọt” xuất khẩu đến bài toán nâng tầm chuỗi giá trị Trong 7 tháng kể từ đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 1,47 tỷ USD (tăng 44,1% so với cùng kỳ); riêng thị trường Trung Quốc chiếm trên 95% thị phần, đạt khoảng 1,38 tỷ USD (tăng 49,6%).