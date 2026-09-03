Airbus chậm giao máy bay A330 do phát hiện sự cố

Tập đoàn hàng không Airbus cho biết việc giao máy bay A330 đã bị chậm trong vài tháng do phát hiện một vấn đề chất lượng tại cánh đuôi ngang.

Một người phát ngôn của Airbus nói rằng hãng đã phát hiện một “vấn đề chất lượng riêng lẻ” tại cánh đuôi ngang của một máy bay A330.

Sự cố này khiến Airbus phải kiểm tra các máy bay A330 đang trong quá trình sản xuất, qua đó làm chậm tiến độ giao máy bay trong mùa Hè.

Theo dữ liệu thống kê, việc giao máy bay đã tạm dừng từ tháng 5. Hãng cho biết đã xác định được nguyên nhân và đã nối lại hoạt động giao máy bay A330.

Theo một nguồn tin của Airbus, một dụng cụ "vô tình bị để lại" trong một máy bay của hãng là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Nguồn tin không cho biết loại dụng cụ cũng như cơ sở sản xuất xảy ra sự việc, nhưng khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến vấn đề an toàn và không nghiêm trọng.

Dòng máy bay thân rộng A330 chỉ chiếm khoảng 5% tổng số máy bay Airbus bàn giao hằng năm, thấp hơn nhiều so với dòng máy bay thân hẹp A320 phổ biến của hãng.

Airbus đặt mục tiêu giao 870 máy bay trong năm nay và dự kiến tăng sản lượng trong những tháng tới./.

Airbus bỏ xa Boeing trong cuộc đua giành đơn đặt hàng máy bay thương mại Trong tháng Bảy, Boeing nhận 38 đơn đặt hàng mới, gồm 18 máy bay thân hẹp dòng 737 và 20 máy bay thân rộng, trong khi Airbus nhận tới 204 đơn hàng, cao hơn hơn 5 lần.