Ra mắt chợ đầu mối nông sản trực tuyến đưa nông sản Việt vào Singapore

Ngày 3/9, trong khuôn khổ Diễn đàn “Chuyển đổi xanh: Chìa khóa kết nối tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn” do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, VNFruitVegMarket -Vietnam Agri Wholesale Platform công bố phát triển mô hình chợ đầu mối nông sản trực tuyến đầu tiên, hướng tới mở rộng kết nối thương mại nông sản Việt Nam với thị trường Singapore.

Bà Lê Ngọc Nguyên, đại diện VNFruitVegMarket cho biết VNFruitVegMarket dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng 9/2026 với mô hình mua sỉ linh hoạt.

Nền tảng này cho phép nhà mua hàng tiếp cận nguồn nông sản Việt Nam với quy mô từ một thùng, một pallet cho đến các đơn hàng số lượng lớn, kèm theo thông tin sản phẩm và chính sách giá công khai, minh bạch.

Chợ nông sản trực tuyến sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận nông sản cho đa dạng nhóm khách hàng tại Singapore như doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà bán lẻ, nhà hàng, đơn vị kinh doanh thực phẩm và đồ uống, nhà phân phối và các đối tác thương mại, thay vì chỉ tập trung vào các đơn hàng nhập khẩu quy mô lớn truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở giao dịch trực tuyến, VNFruitVegMarket còn trực tiếp kết nối với hạ tầng kho hàng tại Singapore để hỗ trợ lưu kho, gom hàng, phân phối và giao hàng nội địa.

Nền tảng tích hợp nhiều công cụ công nghệ phục vụ đặc thù giao dịch nông sản. Theo đó, hoạt động mua chung giúp tập hợp nhu cầu từ nhiều người mua để tối ưu sản lượng đặt hàng và chi phí.

Hình thức đấu giá đa chiều hỗ trợ giao dịch linh hoạt dựa trên cung, cầu, sản lượng và thời điểm. Chợ nông sản trực tuyến cũng sử dụng AI để phân tích nhu cầu thị trường và kế hoạch hàng hóa nhằm giảm rủi ro thiếu hàng hoặc tồn kho.

Cùng với việc minh bạch nguồn cung và giá, nền tảng này giúp người mua dễ dàng tiếp cận thông tin chuẩn xác về sản phẩm, quy cách và sản lượng.

Theo bà Lê Ngọc Nguyên, Việt Nam sở hữu nguồn cung nông sản đa dạng, tuy nhiên việc đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế vẫn gặp nhiều thách thức liên quan đến năng lực kết nối người mua, quy mô đơn hàng, logistics, quản lý tồn kho và tốc độ phân phối tại thị trường đích. Để đẩy mạnh xuất khẩu hiệu quả, cần có một nền tảng thương mại linh hoạt, có thể giải quyết các nút thắt của chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Singapore là thị trường có nhu cầu nhập khẩu thực phẩm và nông sản lớn, khoảng cách địa lý với Việt Nam tương đối gần, thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, thực phẩm tươi.

Bên cạnh đó, Singapore có tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính chuyên nghiệp trong giao dịch. Nếu sản phẩm Việt Nam đáp ứng tốt thị trường này sẽ là nền tảng để tiếp cận nhiều thị trường khác.

Không chỉ là thị trường tiêu thụ, Singapore còn là trung tâm thương mại và logistics của khu vực ASEAN và châu Á.

Vì vậy, mục tiêu của VNFruitVegMarket không chỉ dừng lại ở việc bán nông sản vào Singapore mà hướng tới xây dựng một mô hình kết nối thị trường, kho vận và phân phối có thể mở rộng ra khu vực và quốc tế./.

Nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mục tiêu 74 tỷ USD Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Bộ sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng, để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mục tiêu 74 tỷ USD trong năm 2026.

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