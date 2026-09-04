Mở rộng dư địa hợp tác mới giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 3/9 (theo giờ địa phương), bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông EEF 2026 tại Vladivostok, Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp song phương với người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm của Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga đối với việc mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga, đặc biệt là khoáng sản, kim cương, than, năng lượng, khí hóa lỏng; Cụm công nghiệp Aldan, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn tạo cầu nối cho doanh nghiệp hai nước để tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đề xuất khai thác tính bổ trợ giữa nguồn tài nguyên, nguyên liệu của Sakha với năng lực chế biến, thị trường và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác nông-thủy sản-thực phẩm, chế biến khoáng sản và hàng tiêu dùng.

Người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam.

“Cộng hoà Sakha (Yakutia) coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương,” ông Aysen Sergeyevich Nikolayev khẳng định.

Đáp lại các đề xuất từ phía Việt Nam, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev nhấn mạnh Sakha (Yakutia) đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực phục vụ các dự án phát triển hạ tầng và công nghiệp.

Phía Sakha (Yakutia) nhất trí cao với đề xuất của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về việc triển khai mô hình hợp tác lao động có tổ chức, tuân thủ đúng quy định pháp luật hai nước và gắn liền với đào tạo nghề bài bản.

Đối với định hướng kết nối địa phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ủng hộ đề xuất của Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga về việc thiết lập hợp tác toàn diện với thành phố Cần Thơ.

Hai bên thống nhất giao các cơ quan đầu mối khẩn trương kết nối, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức giữa Sakha (Yakutia) và Cần Thơ, làm cơ sở mở rộng ra các địa phương khác có tính tương đồng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác giáo dục-đào tạo nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hợp tác, bao gồm hoàn thiện cơ chế thanh toán, logistics, chia sẻ thông tin thị trường-pháp lý cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng mời ông Aysen Sergeyevich Nikolayev cùng đoàn Cộng hoà Sakha sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.

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