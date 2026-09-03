Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 49%

Ngày 3/9, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Cùng với đó, tiến độ giải ngân giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch. Theo số liệu cập nhật đến ngày 20/8, 25 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; trong đó, 4 bộ, cơ quan Trung ương giải ngân dưới 6%, bao gồm đơn vị chưa giải ngân.

Tại Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13/11/2025, Quốc hội quyết định dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2026 là 1.120,2 nghìn tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công là 1.080,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 372,3 nghìn tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 650,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là hơn 83,2 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 được các địa phương giao tăng so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là gần 14,7 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn được giao trong năm 2026 đến thời điểm báo cáo, bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, đạt hơn 1.037,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng số vốn được các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là hơn 1.007,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 342,2 nghìn tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 664,9 nghìn tỷ đồng.

Nếu không tính gần 14,7 nghìn tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương được các địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt gần 992,5 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số liệu này bao gồm phần tiết kiệm 5% ngân sách địa phương dành cho dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Hiện, còn hơn 30,1 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương chưa được phân bổ chi tiết tại 7 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương, chiếm 2,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguyên nhân chủ yếu là một phần kế hoạch vốn mới được giao bổ sung từ đầu tháng 8/2026, nên các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết. Bên cạnh đó, một số đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu sử dụng, để có cơ sở điều chuyển cho các bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao; đồng thời, yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; thực hiện nghiêm việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Phương tiện thi công Dự án chỉnh trang bờ Bắc sông Hương, phường Kim Long, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm thử bước đầu cho thấy phương án có tính khả thi về mặt tổ chức thực hiện, đồng thời phân loại được tình hình giải ngân theo các mức độ. Việc chấm điểm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính cũng hình thành cơ sở dữ liệu về kế hoạch vốn đăng ký giải ngân và các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị.

Nguồn dữ liệu này phục vụ Bộ Tài chính tổng hợp, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, từ đó phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc và điều hành trong các kỳ tiếp theo.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ Tài chính, quá trình thử nghiệm cũng phát sinh một số khó khăn trong cập nhật và đối chiếu dữ liệu.

Cụ thể, trong giai đoạn mới triển khai, một số cơ quan chưa nắm rõ cách xác định số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng, dẫn đến nhập số liệu chưa đúng hướng dẫn và phải điều chỉnh. Ngoài ra, một số bộ, ngành và địa phương chậm đăng ký tài khoản người sử dụng trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính khiến việc nhập dữ liệu kỳ tháng 7 còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp, chấm điểm.

Từ thực tế những vấn đề phát sinh, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, bảo đảm hệ thống có khả năng nhận diện, cảnh báo các trường hợp dữ liệu bất thường (số lũy kế giải ngân tháng sau nhỏ hơn tháng trước…), chênh lệch hoặc chưa đầy đủ trước kỳ chấm điểm. Đồng thời hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính để thực hiện chấm điểm theo quý và cả năm.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thử và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp tục tổng hợp, phân tích kết quả chấm điểm và thông tin về khó khăn, vướng mắc để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc và điều hành giải ngân...

Cũng theo Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm kỳ tháng 7 và tháng 8 là kết quả chấm điểm thử, được sử dụng để rà soát, hoàn thiện phương án và Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính trước khi triển khai chấm điểm chính thức từ kỳ tháng 10/2026; không sử dụng để đánh giá, xếp loại chính thức các bộ, cơ quan trung ương và địa phương./.