Sáu "pháo đài tri thức" nơi biên giới Đà Nẵng sẵn sàng cho lễ khai giảng lịch sử

Vượt qua muôn vàn khắc nghiệt của thời tiết, 6 ngôi trường nội trú vùng biên Đà Nẵng đã vươn mình sừng sững. Nơi đây không chỉ là "ngôi nhà thứ hai" che chở học sinh khó khăn nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, mà đã thực sự hóa thành những "cột mốc mềm" vững chãi, vun đắp cội rễ tri thức và giữ bình yên biên giới quốc gia.

Dự án xây dựng 6 trường nội trú liên cấp dọc 157km biên giới Đà Nẵng với tổng vốn gần 1.800 tỷ đồng không đơn thuần là một công trình, mà là một chiến dịch lịch sử. Từ bản vẽ ra đến thực địa Trường Sơn là một cuộc chiến khốc liệt với mưa bùn, sạt lở và địa chất phức tạp.

Để đánh bại "đường găng tiến độ", hàng ngàn chiến sĩ bộ đội cùng lực lượng vũ trang đã bám bãi xuyên đêm, thi công thần tốc 3 ca, 4 kíp dưới sự chỉ đạo ráo riết và sát sao từ các cấp Lãnh đạo thành phố.

Vượt lên những khối bê tông đồ sộ, sự hy sinh đó đã hiện thực hóa thông điệp chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nơi đây không chỉ là "ngôi nhà thứ hai" che chở học sinh khó khăn sinh sống nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, mà đã thực sự hóa thành những "cột mốc mềm" vững chãi, vun đắp cội rễ tri thức và giữ bình yên biên giới Quốc gia.