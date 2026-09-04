Kiểm tra công tác chống khai thác IUU, siết chặt quản lý tàu cá tại Lâm Đồng

Ngày 4/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra thực tế công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Lâm Đồng.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ đợt kiểm tra tháng cao điểm nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Đoàn trực tiếp khảo sát và làm việc tại Đồn Biên phòng Phước Lộc, Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi, Cảng cá La Gi (phường Phước Hội)…

Tại đây, Đoàn tập trung kiểm tra các mặt công tác trọng tâm về quản lý tàu cá và kiểm soát việc xuất nhập bến; thực hiện thủ tục xuất, nhập bến qua phần mềm điện tử eCDT; việc duy trì sổ sách, quy trình kiểm tra thực tế tàu cá ra vào cảng; tỷ lệ kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng cũng như giải pháp quản lý tại các bến bãi ngoài cảng…

Đoàn tập trung đánh giá việc theo dõi tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS), công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa lực lượng Biên phòng và Ban Quản lý cảng cá trong kiểm soát các tàu cá có nguy cơ hoặc dấu hiệu vi phạm…

Đoàn kiểm tra công tác về quản lý tàu cá và kiểm soát việc xuất nhập bến tại Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá - Cảng cá La Gi (phường Phước Hội). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng, đến nay, toàn tỉnh có 8.177 tàu cá chiều dài từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase (đạt 100%).

Trong số tàu cá thuộc tỉnh, tàu cá từ 12m trở lên đăng kiểm còn hạn 3.397/3.868 tàu (đạt 87,82%); tàu cá từ 6m trở lên được cấp Giấy phép khai thác thủy sản còn hạn 7.462/8.177 tàu (đạt 91,25%); tàu cá từ 15m trở lên được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hạn 1.733/1.902 tàu (đạt 91,11%). Tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 1.891/1.902 tàu (đạt 99,42%).

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng điều động 28 lượt tàu, xuồng/148 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự và chống khai thác IUU trên vùng biển của tỉnh.

Các đồn Biên phòng tổ chức 901 lượt/3.590 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên sông, bãi ngang; kiểm tra 4.354 lượt tàu cá, phát hiện, xử phạt 79 tàu cá vi phạm…

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ cơ quan chức năng, Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong việc triển khai nghiêm túc kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn cũng chỉ ra những điểm cần lưu ý, yêu cầu địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kỷ luật, khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế... Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác về quản lý tàu cá và kiểm soát việc xuất nhập bến tại Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá - Cảng cá La Gi (phường Phước Hội). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Để tăng cường công tác chống khai thác IUU, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai ra quân cao điểm chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm chống khai thác IUU kéo dài đến cuối tháng 9/2026.

Theo đó, các Đồn Biên phòng phối hợp các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả biện pháp, giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU cũng như theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Trọng điểm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để ngư dân, nhất là chủ tàu thuyền hiểu rõ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được cụ thể hóa bằng văn bản; nắm rõ các chế tài xử phạt (của Việt Nam và của các nước liên quan); nâng cao tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về hoạt động vi phạm IUU./.

Tây Ninh siết quản lý đội tàu, bịt “khoảng trống” chống khai thác IUU Tây Ninh xác định việc quản lý tàu cá phải dựa trên dữ liệu đầy đủ, chính xác và có khả năng kiểm chứng; trong đó, hướng tới nguyên tắc mỗi tàu cá có một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất.