Kiểm soát kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng ở Hải Phòng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng (CDC Hải Phòng), từ ngày 24-30/8, thành phố ghi nhận 8 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue, tăng 7 ổ so với tuần trước.

Số ca mắc tăng và nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng trong thời gian tới vẫn hiện hữu.

Trong tuần, thành phố ghi nhận 25 ca mắc, tăng 12 ca so với tuần trước. Trung bình 4 tuần gần nhất ghi nhận 13,75 ca/tuần. Lũy tích từ đầu năm đến nay, Hải Phòng ghi nhận 208 ca mắc, giảm 240 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Năm địa phương có số ca mắc cao nhất là phường Lê Chân với 21 ca, Hồng Bàng 15 ca, An Biên 9 ca, Hải An 8 ca và đặc khu Cát Hải 8 ca. Chủ yếu các bệnh nhân được điều trị tại nhà, 13 trường hợp điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, các ổ dịch đang hoạt động là Tổ dân phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng; Tổ dân phố Hà Sen, đặc khu Cát Hải; số 12, ngách 24 ngõ 618 đường Hoàng Mai, phường An Hải; Ngõ 80+111 Đông Khê, phường Gia Viên; số 106 phố Trường Chinh, phường Kiến An; số nhà 2, Lãm Hà, phường Kiến An; thôn Kiến Đức, xã Kim Thành và Tổ dân phố Hà Sen 2 đặc khu Cát Hải.

Theo trạm y tế xã Kim Thành, 2 ca bệnh ghi nhận trên địa bàn xã được xác định là ca từ nơi khác về địa phương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Đến nay, địa phương đã qua 8 ngày liên tục không phát sinh ca mới.

Từ ngày 24-30/8, nhiều biện pháp phòng, chống dịch đã được triển khai, trong đó phun hóa chất diệt muỗi tại 338 hộ gia đình; 12 thôn, tổ dân phố tổ chức phun hóa chất chủ động; 56 thôn, tổ dân phố tổ chức vệ sinh môi trường. Công tác truyền thông cho cộng đồng cũng được đẩy mạnh.

Bác sỹ Phan Hồng Hải, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng cho biết thời gian tới sốt xuất huyết Dengue có nguy cơ gia tăng do đang trong mùa cao điểm của các bệnh truyền nhiễm theo mùa.

Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Theo đánh giá, các địa phương Kiến An, Lê Chân và Cát Hải có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, theo CDC Hải Phòng, hầu hết các ca bệnh và ổ dịch được phát hiện, quản lý, xử lý sớm, triệt để. Từ đầu năm đến nay, trong số các ổ dịch xuất hiện, chỉ có 4 ổ dịch ghi nhận ca bệnh thứ phát. Ổ dịch có nhiều ca mắc nhất là tại tổ dân phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng với 6 ca; ca gần nhất được ghi nhận ngày 23/8.

Ngành y tế và các địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống sốt xuất huyết. CDC Hải Phòng đề nghị các xã, phường, đặc khu huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, thôn và người dân phối hợp tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và muỗi truyền bệnh; bảo đảm nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá và đôn đốc công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Các trạm y tế giám sát chặt chẽ ca bệnh, phát hiện sớm; điều tra, xử lý triệt để ổ dịch; lấy mẫu xét nghiệm, giám sát các tác nhân; phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch; giám sát véctơ, diệt lăng quăng định kỳ; truyền thông và hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh môi trường, tiêm vắcxin phòng sốt xuất huyết và các biện pháp khi cơ thể có triệu chứng sốt xuất huyết./.

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