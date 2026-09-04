Đồng Nai tính phương án dùng cát biển san lấp cho dự án trọng điểm

Lập đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ khảo sát đánh giá sơ bộ trữ lượng khu vực cát biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ưu tiên cung cấp nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Đây là nội dung thông báo số 1001/TB-SNNMT, ngày 2/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai liên quan đến nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm trên địa bàn. Theo đó, phạm vi thực hiện việc khảo sát, đánh giá trữ lượng cát biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố Đồng Nai; thời gian dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2026.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định số 1935/QĐ-CĐBVN về công bố tiêu chuẩn cơ sở nền đường ôtô sử dụng cát biển.

Theo quyết định này, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công có thể nghiên cứu áp dụng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thiết kế, thi công, kiểm tra và nghiệm thu các công trình đường ôtô có sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền.

Đối với việc tổ chức thi công, quyết định nêu rõ việc thi công nền đường bằng cát biển được thực hiện theo hai phương pháp chủ đạo là phương pháp đắp truyền thống và phương pháp hút thổi. Trước khi thi công đại trà, bắt buộc phải thi công thử đoạn tối thiểu 100 m để xác định công nghệ, thiết bị, số lượt lu, bề dày lớp rải, độ ẩm tối ưu và phương án kiểm soát chất lượng phù hợp với từng nguồn cát biển.

Trong suốt quá trình thi công, tiêu chuẩn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thoát nước hiện trường, kiểm soát độ chặt đầm nén và quan trắc lún, đồng thời gắn trách nhiệm kỹ thuật với yêu cầu bảo vệ môi trường theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường của dự án.

Trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã và đang triển khai hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm quốc gia và liên vùng. Trong số đó có 8 tuyến cao tốc và vành đai đang triển khai thi công như cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Bến Lức-Long Thành, Dầu Giây-Tân Phú, Tân Phú-Bảo Lộc, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4.

Các tuyến giao thông kết nối liên vùng đang triển khai như Tuyến phía tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành-Hoa Lư; tuyến Đồng Phú-Bình Dương; các tuyến kết nối với tỉnh Lâm Đồng như Quốc lộ 14 và tuyến Sao Bọng-Đăng Hà; tuyến kết nối với tỉnh Tây Ninh như ĐT.752, ĐT.754....

Cùng đó, thành phố Đồng Nai đang xây dựng các trục giao thông kết nối chiến lược với Thành phố Hồ Chí Minh như cầu Phước An, cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng và các cây cầu kết nối với khu vực tỉnh Bình Dương cũ (cầu Thạnh Hội 2, cầu Hiếu Liêm 2, cầu Phước Khánh, cầu Tân Hiền, cầu Xóm Lá, cầu Tân An)....

Các tuyến trục đô thị chiến lược của thành phố Đồng Nai cũng đang được triển khai như đường ven sông Đồng Nai kết nối Vĩnh Cửu-Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch; tuyến tránh Quốc lộ 14, các đường vành đai theo quy hoạch thành phố Đồng Xoài; tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu…

Với hàng chục dự án giao thông trọng điểm chiến lược đang được triển khai, thành phố Đồng Nai cần số lượng lớn vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu san lấp./.

Chủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045 Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn cung vật liệu xây dựng, tích hợp thông tin về mỏ, trữ lượng, công suất khai thác, nhu cầu sử dụng.

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