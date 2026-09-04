Đề xuất cơ chế “hậu kiểm” trong công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Tiếp tục nội dung Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng dự án Luật là cần thiết, qua đó đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm việc quản lý của Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 14 điều, tập trung vào: phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Dự án Luật bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; chỉ thực hiện quản lý thông qua giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với các thủ tục về trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Bên cạnh đó hoàn thiện quy định về hình thức nộp hồ sơ điện tử, bảo đảm thống nhất với việc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 12 điều, tập trung vào: bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông; bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành với quy định tại Điều 2 dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật hiện hành nhằm cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại lưu ý cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ; bổ sung quy định phù hợp, tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập khi triển khai thực hiện quy định.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cũng cho ý kiến quy định về cơ chế “hậu kiểm,” chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác, sử dụng...

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu vấn đề chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm với công trình trong phòng cháy, chữa cháy, nhất là với nhóm công trình chung cư đông người ở, chung cư cao tầng cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, bởi nếu xây xong rồi khắc phục sẽ rất khó. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho ý kiến, có thể quy định một số nhóm công trình đặc biệt quan trọng để giữ quy định kiểm soát ở cả khâu thiết kế lẫn nghiệm thu.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị rà soát kỹ quy định về mối quan hệ giữa tiền kiểm và hậu kiểm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, được quy định theo hướng chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện tự tổ chức nghiệm thu.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “chuyển giao trách nhiệm sang chủ đầu tư không có nghĩa cơ quan quản lý Nhà nước không còn trách nhiệm,” thay vào đó chúng ta quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và áp dụng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra nơi có nguy cơ cao.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần quy định rõ trách nhiệm duy trì điều kiện phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình khai thác, sử dụng công trình, bởi thực tế chứng minh không hiếm trường hợp công trình ban đầu đạt yêu cầu nhưng sau đó chủ sở hữu thay đổi công năng, cải tạo, cơi nới hoặc thay đổi hệ thống phòng cháy, chữa cháy khiến điều kiện an toàn ban đầu không còn nguyên vẹn như lúc báo cáo.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm; cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia./.

Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm tiến độ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự, 7 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến đối với 7 dự án luật, bộ luật khác.