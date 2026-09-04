500 đại biểu tham dự Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026

Khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế trong đó có gần 40 đoàn địa phương và đối tác quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dự Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (Ho Chi Minh City Friendship Dialogue 2026 – FD 2026), do Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức từ ngày 10-12/9/2026, tại phường Vũng Tàu.

Đó là thông tin được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại buổi Họp báo thông tin về chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 diễn ra sáng 4/9.

Triển khai chủ trương nâng cao hiệu quả đối ngoại địa phương của Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh 2026 có chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững” sẽ tạo không gian để các địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm quản trị, trao đổi các mô hình phát triển tiên tiến, thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực.

Thông qua các hoạt động đối thoại và kết nối thực chất, sự kiện hướng tới huy động nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Thành phố; thúc đẩy hình thành các cơ chế hợp tác lâu dài giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác quốc tế.

Hoạt động trọng tâm của sự kiện là Hội nghị Thị trưởng diễn ra vào sáng 11/9 với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương trong nước và quốc tế nhằm thảo luận sâu về vai trò chủ động của địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia, góp phần định hình các chính sách hợp tác quốc tế.

Các đại biểu sẽ chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn từ việc tham gia các mạng lưới đô thị quốc tế uy tín như Chain PORT, World Cities Culture Forum, C40, Metropolis, UCLG hay CityNet… làm rõ cách thức sử dụng ngoại giao đô thị như một công cụ phát triển thiết thực để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyển giao công nghệ tiên tiến, tiếp thu tri thức quản trị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của mỗi địa phương.

Phiên thảo luận chuyên đề thứ nhất với chủ đề "Hợp tác Phát triển Đổi mới sáng tạo" đi sâu vào giải pháp cho vai trò của thể chế địa phương trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển (R&D) và chuyển hóa kết quả đổi mới sáng tạo thành sản phẩm thương mại, qua đó rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường và thiết lập cơ chế hợp tác cụ thể giữa các địa phương trong mạng lưới hữu nghị của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên thảo luận chuyên đề thứ hai về "Hợp tác Phát triển Cảng biển và Logistic" tập trung vào yêu cầu cấp bách hợp tác cảng biển xanh, làm rõ vai trò của chính quyền địa phương trong kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới, thảo luận khả năng thiết lập cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố để chia sẻ dữ liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm đồng bộ tiêu chuẩn môi trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ Đối thoại sẽ diễn ra các cuộc gặp song phương bên lề; hoạt động ngoại giao công chúng; tham quan tìm hiểu các mô hình sản xuất kinh tế, điểm du lịch tiêu biểu và các di sản văn hóa truyền thống…

Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) là dịp để tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa các địa phương, tạo dựng không gian đối thoại cởi mở, nơi các ý tưởng được chia sẻ, sáng kiến được kết nối và cơ hội hợp tác được hình thành.

Sự kiện tiếp tục góp phần mở rộng mạng lưới đối tác của Thành phố, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai đối ngoại địa phương vì mục tiêu đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2022 với chủ đề “Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển”, có sự tham gia của 24 đoàn đại biểu địa phương quốc tế.

Lần thứ 2 sự kiện diễn ra năm 2024 với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp: Kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển” có sự tham gia của đại biểu 35 địa phương quốc tế./.

Việt Nam khẳng định vị thế tại triển lãm thương mại quốc tế của Ấn Độ Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là Quốc gia Đối tác tại UPITS 2026 thể hiện sự ghi nhận của phía Ấn Độ đối với uy tín và vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong hợp tác kinh tế, thương mại.

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