Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng quý 3 trên 11%

Ngày 4/9, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phấn đấu tăng trưởng quý 3 đạt từ 11,07%, 9 tháng đạt từ 9,43% và quý 4 đạt từ 12,3%, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 8 tháng năm 2026, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.308.513 tỷ đồng, tăng 13,7%; hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, với xuất khẩu đạt 65,83 tỷ USD (tăng 7,82%), nhập khẩu đạt 72,69 tỷ USD (tăng 11,86%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, với công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 10,8% cao hơn mức tăng chung toàn ngành; công nghiệp khai khoáng tăng 12,9%. Doanh thu du lịch đạt 27.597 tỷ đồng, tăng 16%; khách quốc tế đạt 7,77 triệu lượt, tăng 38,5%; khách nội địa đạt 35,49 triệu lượt, đạt 71% kế hoạch.

Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 167,3% so với cùng kỳ; trong đó, đã thu hút vốn đầu tư 467 dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký hơn 599,3 triệu USD. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước sau 8 tháng đã đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ (đạt 62,4% so với mục tiêu phấn đấu đạt trên 1 triệu tỷ đồng cả năm 2026).

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đã góp phần tạo xung lực tăng trưởng cho kinh tế thành phố. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã hoàn thành phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 147.599 tỷ đồng, đạt 100% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đến cuối tháng 8/2026, giải ngân đạt khoảng 85.141 tỷ đồng, tương đương 57,7% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước.

Giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy nhờ việc thành phố đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 216/921 dự án, 461 dự án đã có hướng xử lý; tỷ lệ hoàn thành tháo gỡ đạt 23,45%. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được đẩy nhanh; trong số này có 3 dự án cơ bản hoàn thành với tỷ lệ bàn giao mặt bằng 98-100%.

Đánh giá cao các kết quả đạt được trong 8 tháng qua là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, sự đồng hành của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, tuy nhiên theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 9 và quý 3/2026 là rất nặng nề.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhấn mạnh, trong bối cảnh hết sức khẩn trương với các mục tiêu phải hoàn thành gồm giải ngân 100% vốn đầu tư công, tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, đồng thời thành phố triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/8, có hiệu lực từ 1/10/2026, cần tập trung các giải pháp mạnh hơn để hoàn thành nhiệm vụ quý 3.

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch về tăng trưởng 2 con số, phấn đấu tăng trưởng quý 3 đạt từ 11,07%, 9 tháng đạt từ 9,43% và quý 4 đạt từ 12,3%, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên.

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, các dự án, công trình trọng điểm; tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, phấn đấu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng; đẩy mạnh thu hút FDI, phấn đấu đạt và vượt 11 tỷ USD, phát triển tín dụng an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm. Phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân đạt từ 70% trở lên, tạo tiền đề cho giai đoạn bứt tốc để hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm đạt 100%, đồng thời tạo xung lực cho tăng trưởng kinh tế nói chung.

Cùng với đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý cần quan tâm đến đầu tư tư, đặc biệt với 15 tập đoàn, doanh nghiệp chiến lược, còn gặp những khó khăn, vướng mắc gì cần tháo gỡ để đẩy nhanh giải ngân đầu tư tư.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định phát huy đồng bộ các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới, thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và liên kết vùng, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa cao.

Thành phố Hồ Chí Minh chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đặc biệt là việc hoàn thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng chất lượng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và mở rộng thị trường; hoàn thiện các đề án, cơ chế phát triển công nghiệp, khu thương mại tự do, logistics, du lịch và nông nghiệp, kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới./.

Thành phố Hồ Chí Minh dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số Thành phố Hồ Chí Minh xác định phải tăng tốc giải ngân đầu tư công, huy động mạnh nguồn lực tư nhân, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng và tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo thêm động lực tăng trưởng.