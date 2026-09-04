Ngành ôtô Hàn Quốc vẫn chịu sức ép, dù Trung Quốc siết cuộc chiến về giá

Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát cạnh tranh giá trong ngành ôtô, trong bối cảnh các hãng xe nước này đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng sản xuất ở nước ngoài, tạo sức ép đối với các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn về hành vi cạnh tranh và quản lý tuân thủ của các doanh nghiệp ôtô hoạt động ở nước ngoài.

Theo đó, doanh nghiệp cần xây dựng giá bán dựa trên chi phí sản xuất và cung cầu quốc tế, tránh thay đổi giá thường xuyên hoặc quá lớn gây ảnh hưởng đến lợi nhuận và hình ảnh thương hiệu. Hướng dẫn không cấm các chương trình khuyến mại, giảm giá.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngành ôtô Trung Quốc tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế. Năm 2025, Trung Quốc xuất khẩu 8,32 triệu ôtô tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng BYD ghi nhận doanh số xe năng lượng mới trên toàn cầu trong tháng 8 đạt 440.293 chiếc, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh số tại thị trường nước ngoài đạt 189.466 chiếc, tăng 134,5%.

Ôtô năng lượng mới của hãng Dongfeng (Trung Quốc). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Sức ép từ xe sản xuất tại Trung Quốc cũng thể hiện rõ tại thị trường Hàn Quốc. Theo Hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô Hàn Quốc (KAIDA), trong tháng 8 năm nay đã có 29.817 ôtô nhập khẩu được đăng ký mới, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, 5 trong 10 mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất được sản xuất tại Trung Quốc, trong đó có các mẫu xe Tesla và BYD.

Tesla tiếp tục dẫn đầu thị trường ôtô nhập khẩu Hàn Quốc tháng thứ 7 liên tiếp với 10.400 xe, trong khi BYD đạt khoảng 3.000 xe trong tháng 8. Tính chung 8 tháng đầu năm, BYD đăng ký 17.523 xe tại Hàn Quốc, tăng khoảng 800% so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần của BYD trong thị trường ôtô nhập khẩu cũng tăng từ 1,01% lên 7,16%.

Đáng chú ý, mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) Sea Lion 6 DM-i của BYD lọt vào Top 10 mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất chỉ một tháng sau khi ra mắt, cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng từ xe điện thuần túy sang nhiều dòng xe điện hóa.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng xe điện và hơn 80% sản lượng pin toàn cầu trong năm 2025. Giá pin tại Trung Quốc cũng thấp hơn khoảng 30% so với Bắc Mỹ và 35% so với châu Âu, tạo lợi thế đáng kể về chi phí.

Bên cạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng đầu tư sản xuất tại nước ngoài. Công ty tư vấn AlixPartners dự báo sản lượng ôtô do các hãng Trung Quốc sản xuất ở nước ngoài sẽ tăng gần 3 lần, từ 1,2 triệu xe năm 2025 lên 3,4 triệu xe vào năm 2030.

Trong khi đó, Hyundai Motor và Kia đang cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe Trung Quốc tại châu Âu và nhiều thị trường khác. Chủ tịch Kia Song Ho-sung cho biết khoảng cách giá giữa xe Kia và các đối thủ Trung Quốc tại châu Âu đã thu hẹp từ 20-25% xuống còn khoảng 15-20%.

Những diễn biến trên cho thấy cạnh tranh giữa ngành ôtô Hàn Quốc và Trung Quốc đang chuyển từ cuộc đua về giá sang các yếu tố như chi phí, công nghệ điện hóa, năng lực sản xuất tại địa phương và chất lượng sản phẩm./.

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