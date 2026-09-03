Khủng hoảng giá dầu đẩy doanh số xe điện Australia lập đỉnh

Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số bán xe điện (EV) hàng tháng tại Australia đã vượt qua xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Sự xoay trục cơ cấu này được giới chuyên gia đánh giá là kết quả từ các khoản trợ cấp của chính phủ, đà tăng giá nhiên liệu kéo dài từ cuộc xung đột tại Iran và làn sóng xe điện giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dữ liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Ôtô Liên bang (FCAI) và Hội đồng Xe điện Australia cho thấy hơn 27.000 chiếc EV đã được tiêu thụ trong tháng 8/2026, chiếm tới 24,9% thị phần (tương đương tỷ lệ cứ 4 xe bán ra thì có 1 chiếc chạy điện). Con số này áp đảo hoàn toàn so với 25.824 xe xăng và 23.608 xe diesel bán ra cùng thời điểm. Phần còn lại của thị trường thuộc về các dòng xe lai hybrid cắm sạc và hybrid truyền thống.

"Cú hích" lớn nhất đối với thị trường EV bắt nguồn từ những hệ lụy đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng và căng thẳng địa chính trị từ cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran hồi tháng 2/2026. Sự kiện này đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt, tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu và buộc nhiều khách hàng phải từ bỏ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Trong số các dòng xe điện, Model Y của Tesla tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tháng với mức tăng trưởng 176% so với cùng kỳ, trong khi doanh số mẫu xe bán tải chạy bằng diesel Ford Ranger lại lao dốc hơn 50%.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất Trung Quốc đang khẳng định sức mạnh chuỗi cung ứng khi thống lĩnh thị trường ôtô Australia, chiếm tới 4 vị trí trong top 10 thương hiệu được ưa chuộng nhất. Dẫn đầu là BYD - hãng xe đã tận dụng tốt lợi thế để tăng gần gấp đôi thị phần tại Australia trong 12 tháng qua, theo sát là GWM, MG và Geely.

Giới chuyên gia phân tích nhận định, thị phần 24,9% toàn thị trường của xe điện hiện nay là một bước nhảy vọt so với mức 8% của năm 2025 và chỉ 1,9% vào năm 2022. Đối với Chính phủ Australia, đây là một tín hiệu vô cùng tích cực, hỗ trợ trực tiếp cho nỗ lực cắt giảm khí thải giao thông của Bộ trưởng phụ trách Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Chris Bowen.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo hệ thống cơ sở hạ tầng cần phải theo kịp tốc độ chuyển đổi nhanh chóng này.

Giám đốc điều hành FCAI, Tony Weber, đánh giá sự bùng nổ doanh số EV phản ánh sự thay đổi chóng mặt trong thị hiếu của người tiêu dùng Australia.

Nhưng ông nhấn mạnh mạng lưới trạm sạc dễ tiếp cận và đáng tin cậy vẫn là yếu tố sống còn để duy trì niềm tin của thị trường, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ và khu vực nông thôn./.

Làn sóng xe điện Trung Quốc gây xáo trộn thị trường Đông Nam Á Đà mở rộng của các hãng xe điện Trung Quốc đặt Đông Nam Á trước bài toán về chính sách công nghiệp, khi các nước phải cân bằng giữa thu hút đầu tư, cạnh tranh thị trường và bảo vệ sản xuất nội địa.