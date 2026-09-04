Xiaomi đưa xe điện vào thị trường Đức từ năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn công nghệ Trung Quốc Xiaomi sẽ bắt đầu bán xe điện tại Đức và một số nước châu Âu từ năm 2027, đánh dấu bước đi quan trọng trong tham vọng mở rộng từ điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng sang ngành ô tô toàn cầu.

Tại triển lãm công nghệ IFA ở Berlin, Xiaomi đã ký các biên bản ghi nhớ với tám chuỗi đại lý ôtô lớn của Đức nhằm xây dựng hệ thống phân phối và dịch vụ khách hàng.

Các đối tác gồm Emil Frey Germany, Ernst Dello Gruppe, Autohaus Dinnebier, Hahn Automobile, LUEG Mobility Gruppe, Fett & Wirtz, SPT Avior và Penske-Jacobs. Đây đều là những doanh nghiệp phân phối ô tô có kinh nghiệm tại thị trường Đức.

Các thỏa thuận này được kỳ vọng tạo nền tảng cho mạng lưới bán hàng và xưởng dịch vụ phủ rộng, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một thương hiệu mới gia nhập thị trường ôtô châu Âu.

Ông Yu Liguo, Phó Chủ tịch Xiaomi Auto và người đứng đầu mảng kinh doanh quốc tế, cho biết Xiaomi Auto đặt trọng tâm vào đầu tư dài hạn tại châu Âu. Theo ông, bên cạnh trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện có tại München, các đối tác phân phối địa phương là chìa khóa để Xiaomi gia nhập thị trường một cách đáng tin cậy.

Tại Trung Quốc, Xiaomi đã nhanh chóng trở thành một tên tuổi đáng chú ý trong ngành xe điện. Kể từ khi bắt đầu bán mẫu sedan điện SU7 vào mùa Xuân năm 2024, tập đoàn cho biết đã bàn giao hơn 700.000 xe.

Trước đây, Xiaomi chưa vội công bố kế hoạch vào thị trường châu Âu vì năng lực sản xuất gần như đã được lấp đầy bởi nhu cầu trong nước.

Gần đây, Xiaomi tăng cường hiện diện tại Đức để chứng minh năng lực kỹ thuật của các mẫu xe. Trên đường đua Nürburgring-Nordschleife, hãng đã đạt một số thành tích nổi bật.

Mẫu SU7 Ultra bản thương mại giữ kỷ lục vòng chạy dành cho xe điện hạng sang, trong khi mẫu SUV YU7 GT mới đây hoàn thành toàn bộ đường đua ở chế độ tự hành hoàn toàn, không có người lái.

Sự trỗi dậy của Xiaomi trong ngành ôtô Trung Quốc diễn ra với tốc độ rất nhanh. Chỉ hơn hai năm sau khi ra mắt mẫu sedan thể thao SU7, công ty đã vươn lên nhóm đầu các nhà sản xuất xe điện tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Thành công này đáng chú ý vì nhiều tập đoàn công nghệ từng gặp khó khăn khi muốn bước sang lĩnh vực sản xuất ô tô.

Khác với một số đối thủ cạnh tranh bằng xe điện giá rẻ, Xiaomi chọn phân khúc cao cấp và công nghệ, nơi có biên lợi nhuận tốt hơn.

Dòng SU7 đã trở thành mẫu sedan bán chạy nhất tại Trung Quốc trong nhóm giá từ 200.000 nhân dân tệ, khoảng 24.000 euro, trở lên.

Mẫu SUV YU7 mới ra mắt cũng ghi nhận hơn 240.000 đơn đặt hàng ràng buộc chỉ trong 18 giờ. Nhờ đó, mảng ô tô đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Xiaomi bên cạnh mảng điện thoại thông minh.

Xiaomi hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, sau Apple và Samsung.

Việc phát triển xe điện nằm trong chiến lược “Human × Car × Home,” nhằm kết nối con người, ôtô và nhà thông minh thông qua hệ điều hành riêng cùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo hướng này, xe điện không chỉ là sản phẩm vận tải, mà còn là một phần của hệ sinh thái công nghệ rộng hơn gồm điện thoại, thiết bị gia dụng và các dịch vụ số.

Tại IFA, Xiaomi cũng thông báo sẽ mở rộng danh mục sản phẩm đồ gia dụng thương hiệu Mijia và các dòng bán dẫn riêng “XRING” tại châu Âu.

Điều này cho thấy tập đoàn Trung Quốc muốn dùng thị trường châu Âu không chỉ để bán xe điện, mà còn để củng cố toàn bộ hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Việc Xiaomi chuẩn bị vào Đức từ năm 2027 có thể làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà sản xuất ôtô châu Âu.

Thị trường Đức vốn là trung tâm của ngành ôtô truyền thống, nhưng cũng đang trở thành điểm đến của nhiều hãng xe điện Trung Quốc.

Với lợi thế về phần mềm, thiết bị kết nối, giá thành và tốc độ triển khai sản phẩm, Xiaomi có thể trở thành một đối thủ mới đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh xe điện tại châu Âu./.

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