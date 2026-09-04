Boeing gánh thêm hàng trăm triệu USD nợ của đối tác

Việc thâu tóm nhà cung cấp Spirit AeroSystems với giá 8,4 tỷ USD đang khiến hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ phải gánh thêm những khoản nợ ẩn khổng lồ từ các hợp đồng bán hàng dưới giá vốn.



Trong nửa đầu năm 2026, Boeing công bố mức lỗ trước thuế là 339 triệu USD. Tuy nhiên, con số thực tế còn lớn hơn do các khoản nợ ẩn phát sinh sau thương vụ thâu tóm hãng sản xuất thân máy bay Spirit AeroSystems vào ngày 31/12/2025.

Khoản nợ ẩn này thực chất là nghĩa vụ thực hiện các hợp đồng bán hàng bất lợi mà Spirit AeroSystems đã ký với các khách hàng khác từ trước. Trong các hợp đồng này, Spirit AeroSystems cam kết cung cấp sản phẩm với mức giá thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất thực tế.

Việc phải gánh các hợp đồng thua lỗ này khiến Boeing phát sinh thêm khoản nợ ước tính 455 triệu USD, nâng tổng giá trị nợ của riêng các hợp đồng này tính đến ngày 30/6/2026 lên mức 1,5 tỷ USD.



Nhờ kẽ hở trong quy định kế toán, Boeing tạm thời không phải ghi nhận khoản lỗ 455 triệu USD này vào báo cáo lợi nhuận hàng quý. Thay vào đó, hãng được phép chuyển khoản nợ này vào mục tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán. Cách hạch toán này giúp sổ sách của Boeing tạm thời né được một cú sốc tài chính trực tiếp, nhưng thực chất hãng đang phải ôm một khoản thua lỗ lớn.

Boeing buộc phải mua lại Spirit AeroSystems vì đây là nhà cung cấp độc quyền hầu hết linh kiện lắp ráp và đang bên bờ vực phá sản. Việc thâu tóm cũng giúp Boeing đưa quy trình sản xuất nằm dưới sự kiểm soát nội bộ để đảm bảo chất lượng sau sự cố bung cửa máy bay của hãng Alaska Airlines năm 2024, vốn do lỗi thân máy bay của Spirit AeroSystems.

Người phát ngôn của Boeing cho biết quá trình tích hợp đang tiến triển tốt để củng cố hệ thống sản xuất.

Cổ phiếu của Boeing hiện đã giảm hơn một nửa giá trị kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2019./.

Boeing nộp phạt 3,1 triệu USD vì hàng loạt vi phạm an toàn Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, Boeing đã can thiệp vào công việc của các giám sát viên an toàn; gây áp lực buộc một nhân viên ký xác nhận cho chiếc 737 MAX chưa đạt chuẩn để kịp tiến độ giao hàng.

​