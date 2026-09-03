Nga đóng cửa chi nhánh Viện Goethe tại Moskva, căng thẳng Nga-Đức gia tăng

Ngày 3/9, Nga thông báo đóng cửa các chi nhánh của Viện Goethe tại thủ đô Moskva, thành phố St. Petersburg và Yekaterinburg để đáp trả việc Đức đóng cửa Ngôi nhà Nga (tức trung tâm văn hóa Nga) ở thủ đô Berlin.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra tại Vladivostok, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các chi nhánh của Viện Goethe sẽ bị đóng cửa sau khi Ngôi nhà Nga ở Berlin bị đóng cửa.

Hành động trả đũa lẫn nhau nói trên diễn ra sau các cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gắn chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig/Halle (Đức) ngày 4/8.

Chính phủ Đức đã công bố 5 biện pháp đáp trả, trong đó có quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn và siết kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga, chấm dứt hợp đồng với Ngôi nhà Nga tại Berlin, triệu Đại sứ Nga, và gia tăng sức ép đối với đội tàu chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga.

Phát biểu về sự việc này, ông Lavrov khẳng định cáo buộc của Đức là không có cơ sở, “chưa thể kết luận chắc chắn” về việc UAV nói trên giống với các mẫu máy bay mà Nga sử dụng.

Trong phản ứng cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết quyết định đóng cửa các chi nhánh của Viện Goethe tại Nga là "rất đáng tiếc" và "vô lý," đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương.

Phát biểu với hãng thông tấn dpa của Đức, ông Wadephul lưu ý rằng Viện Goethe từ lâu đã thúc đẩy các mối quan hệ văn hóa và giao lưu xã hội giữa Đức và Nga và đã tiếp tục công việc của mình trong điều kiện khó khăn kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang.

Nhắc đến quyết định trước đó của Đức, ông Wadephul lập luận rằng Ngôi nhà Nga từ lâu đã không đáp ứng được tên gọi của mình là "Ngôi nhà Khoa học và văn hóa," không phục vụ cho cả văn hóa lẫn khoa học.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/9, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã triệu tập đại sứ của Nga và thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới sau vụ việc UAV tại Đức.

Phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng EU ở Ireland, Đại diện của EU về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas cho biết EU đã triệu tập đại sứ của Nga, và các quốc gia thành viên EU cũng đang làm điều tương tự.

Theo bà Kallas, các Ngoại trưởng EU đã nhất trí tiếp tục làm việc về đề xuất áp đặt trừng phạt đối với 1.600 cá nhân và thực thể có liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga, có thể sẽ thông qua vào tháng 10 tới./.



Quan hệ Nga-Đức leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Đại sứ Nga tại Đức cho rằng cáo buộc của Berlin là “vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường,” đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là “bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức.”