Nga thúc đẩy Viễn Đông thành cực tăng trưởng mới hướng tới châu Á

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định khu vực Viễn Đông có nền tảng vững chắc đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 10 năm tới.

Đáng chú ý, ông nhấn mạnh định hướng phát triển vùng Viễn Đông gắn với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường châu Á – một trong những trung tâm tăng trưởng toàn cầu trong kỷ nguyên mới.



Phát biểu trước các đại biểu dự diễn đàn, nhà lãnh đạo Nga khẳng định chính quyền trung ương và các khu vực đã thiết lập nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh chóng của khu vực Viễn Đông trong thời gian qua.

Trong đó, những lĩnh vực mũi nhọn như khai thác tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp công nghệ cao và hậu cần của khu vực này đã đạt nhiều bước tiến.

Những kết quả đạt được cho phép khu vực Viễn Đông của nước Nga chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo phù hợp với Chiến lược Phát triển Khu vực Liên bang Viễn Đông được cập nhật đến năm 2036.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mục tiêu chính của chiến lược này là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, khởi động các chu kỳ đầu tư mới tại khu vực và tăng mạnh đầu tư vào ba nhóm lĩnh vực trọng điểm.



Đầu tiên là các dự án công nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, sáng tạo và các dự án khác. Theo Tổng thống Putin, mục tiêu này tập trung vào nhu cầu trong nước, tăng cường năng lực của thị trường nội địa Nga, đồng thời cũng hướng đến nhu cầu ngày càng tăng ở toàn khu vực châu Á, vốn được coi là một trong những trung tâm tăng trưởng toàn cầu trong kỷ nguyên mới.



Thứ hai, nhà lãnh đạo Nga đề xuất tăng cường thu hút vốn đầu tư cho các công ty đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật số dựa trên nền tảng, và triển khai mạnh mẽ các công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, năng lượng mới và các lĩnh vực đầy triển vọng khác, tất cả được triển khai trong khuôn khổ pháp lý tiên tiến và thuận lợi của Nga.



Thứ ba, Tổng thống Nga khẳng định dành ưu tiên cho việc đầu tư mới vào phát triển nguồn lực con người, trong đó bao gồm giáo dục và y tế, cơ sở hạ tầng văn hóa và thể thao, phát triển các thành phố, thị trấn và khu vực nông thôn.

Ông cho rằng, các dự án triển vọng trong lĩnh vực này cần phải dựa trên các quy hoạch tổng thể được xây dựng kỹ lưỡng, và qua đó tạo ra môi trường sống, làm việc và giải trí thoải mái, hiện đại và được bảo trì tốt để phục vụ nhu cầu sử dụng lâu dài của người dân.



Tổng thống Putin nhấn mạnh việc hiện thực hóa các định hướng trên phụ thuộc trước hết vào yếu tố con người. Theo ông, lực lượng lao động hiện đại, có trình độ cao cần được bảo đảm môi trường sống và làm việc đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao.



Trước những khó khăn, thách thức có thể ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra, Tổng thống Putin khẳng định việc thực hiện các kế hoạch này đòi hỏi những giải pháp táo bạo, sáng tạo và cách tiếp cận linh hoạt, trong đó có cập nhật khung pháp lý và cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông cũng đề cập các cơ chế ưu đãi đã được Chính phủ và chính quyền địa phương thử nghiệm thành công ở Viễn Đông và Bắc Cực, như cảng tự do Vladivostok, khu vực hành chính đặc biệt trên đảo Russky cùng nhiều công cụ khác, qua đó thu hút hàng nghìn tỷ ruble đầu tư và tạo ra 200.000 việc làm mới.



Từ tháng 1/2027, Chính phủ Nga sẽ triển khai thống nhất trên toàn vùng Viễn Đông và Bắc Cực một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp có quy mô và phạm vi chưa từng có.



Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và nhất quán cho các nhà đầu tư, trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của các địa phương và lợi ích quốc gia.

Theo ông, những điều kiện thuận lợi mà Nga tạo ra cho hoạt động kinh doanh tại vùng Viễn Đông và Bắc Cực là chưa từng có, không chỉ ở Nga mà còn so với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh vai trò của các lĩnh vực công nghệ cao đối với sự phát triển của vùng Viễn Đông.

Theo ông, để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và phát triển các ngành công nghệ cao trong tương lai, Nga cần tiếp tục mở rộng cơ sở tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh thăm dò địa chất và xây dựng các trung tâm chế biến khoáng sản ở phía Đông và phía Bắc đất nước.

Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, than đá, vàng và kim loại đất hiếm. Tuy nhiên, nước Nga sẽ triển khai công việc này dựa trên các công nghệ sạch đã và đang được triển khai tại một số doanh nghiệp của Nga.



Trong giai đoạn tiếp theo, Nga đặt mục tiêu tăng cường năng lực của các ngành công nghệ cao mang tính mũi nhọn, như đóng tàu và sản xuất máy bay dân dụng, cũng như robot, linh kiện điện tử, cơ khí, công nghiệp vũ trụ.

Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục xây dựng các công trình mới và hiện đại hóa các công trình hiện có theo các tiêu chuẩn môi trường cao và các công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Tổng thống Putin cho rằng vùng Viễn Đông và Bắc Cực cần trở thành không gian cho những tư duy kỹ thuật táo bạo, nơi thời gian từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai trên thực tế được rút ngắn tối đa.



Theo ông, cơ chế này nhằm tạo điều kiện thử nghiệm nhanh chóng, thuận lợi các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp, robot công nghiệp, y tế từ xa và AI trong đánh giá y tế cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội./.

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