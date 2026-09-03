Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Ngày 3/9, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt các công ty và công dân Trung Quốc liên quan đến Iran.



Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ trên, bà Hoàng Linh (Huang Ling) cho biết Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các lệnh trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế hoặc không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).



Bà cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đã can thiệp một cách không đúng đắn vào các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa các nước liên quan và làm gián đoạn nghiêm trọng an ninh năng lượng toàn cầu và nguồn cung ổn định.



Người phát ngôn cho biết Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân của mình.



Cùng ngày, bà Hoàng Linh kêu gọi giải quyết các mối quan ngại của Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) trên cơ sở bình đẳng, không để các cuộc đàm phán thương mại song phương bị chi phối bởi các yêu cầu đơn phương.



Bà Hoàng Linh đưa ra nhận định này đáp lại cảnh báo của Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic về các công cụ phòng vệ thương mại có thể được sử dụng nếu các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt kết quả.

Người phát ngôn Trung Quốc nhấn mạnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc và EU đã đạt được sự đồng thuận quan trọng rằng hai bên nên giải quyết đúng đắn các mối quan ngại của nhau thông qua đối thoại và tham vấn.

Bà khẳng định: "Chủ nghĩa bảo hộ không phải là lối thoát, trong khi hợp tác cùng có lợi là con đường đúng đắn phía trước."



Bà Hoàng Linh cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với EU để tăng cường giao tiếp thường xuyên và có hệ thống trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, giải quyết những khác biệt và thúc đẩy hợp tác thiết thực./.





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