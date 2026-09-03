Triều Tiên tiếp tục bị Mỹ loại khỏi danh sách quốc gia nhận viện trợ năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Triều Tiên tiếp tục bị Chính phủ Mỹ loại khỏi danh sách các quốc gia có thể được xem xét nhận viện trợ nước ngoài trong tài khóa 2027, cho thấy khả năng Bình Nhưỡng tiếp cận các chương trình hỗ trợ kinh tế của Washington vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt.

Cụ thể, Triều Tiên nằm trong số 13 quốc gia không đủ điều kiện nhận viện trợ nước ngoài của Mỹ trong tài khóa 2027.



Việc Triều Tiên tiếp tục nằm trong nhóm này được cho là xuất phát từ nhiều hạn chế theo luật pháp Mỹ, khiến nước này hầu như không có khả năng tiếp cận các chương trình viện trợ kinh tế của Washington thông qua Tập đoàn Thách thức thiên niên kỷ (MCC).



MCC là cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ, được thành lập năm 2004 với nhiệm vụ cung cấp các khoản hỗ trợ kinh tế dưới hình thức viện trợ không hoàn lại cho các quốc gia đang phát triển, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

Việc lựa chọn quốc gia nhận hỗ trợ được thực hiện dựa trên một loạt tiêu chí về quản trị, tự do kinh tế và đầu tư vào con người.



Đối với Triều Tiên, việc tiếp tục bị loại khỏi danh sách ứng cử viên nhận viện trợ cho thấy các rào cản pháp lý và chính sách của Mỹ đối với Bình Nhưỡng vẫn chưa có dấu hiệu được nới lỏng.

Động thái này cũng phản ánh những hạn chế trong khả năng mở rộng hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng./.





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