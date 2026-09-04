Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Adam Telle làm quyền Bộ trưởng Lục quân, sau khi ông Daniel Driscoll rời chức trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về những bất đồng giữa ông Driscoll với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth.



Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đánh giá ông Telle là “một người yêu nước và được mọi người kính trọng.”

Ông Telle làm việc tại Văn phòng Công trình dân sự thuộc Bộ Lục quân Mỹ từ tháng 8/2025. Phần lớn sự nghiệp trước đó của ông gắn với vai trò trợ lý cho các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ.



Ông Telle sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.

Cuộc chiến đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt các loại vũ khí quan trọng của quân đội Mỹ, trong đó có các hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Lục quân vận hành.



Ông Driscoll không nêu lý do từ chức sau 18 tháng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo dân sự cao nhất của Lục quân Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, ông Driscoll đã trao đổi với Tổng thống Trump về tình hình hiện nay của Lục quân trước khi đệ đơn từ chức.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 1/9, cũng là tuyên bố công khai duy nhất về quyết định này, ông Driscoll không đề cập nguyên nhân từ chức hay những bất đồng được đưa tin.



Ông Driscoll là bạn của Phó Tổng thống JD Vance và có quan hệ tốt với các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Quốc hội. Nhiều nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa cũng như Dân chủ bày tỏ tiếc nuối trước việc ông Driscoll từ chức, trong đó một số người trực tiếp quy trách nhiệm cho người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Thượng nghị sỹ Cộng hòa Thom Tillis, đại diện bang North Carolina, cho rằng ông Hegseth đang tạo ra “khoảng trống lãnh đạo ở cấp cao nhất trong hàng ngũ quân đội Mỹ”./.

Mỹ chuyển trọng tâm sang khôi phục hàng hải qua eo biển Hormuz Tổng thống Trump tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được phá hủy hoặc loại bỏ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào rải thêm thủy lôi đều có thể bị tấn công.

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