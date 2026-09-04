Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao nhất trong 16 tháng

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng qua do làn sóng nhập khẩu thiết bị điện tử phục vụ cho sự bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Theo dữ liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 3/9, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ hàng tháng của Mỹ đã chạm mức 88,6 tỷ USD trong tháng 7, tăng hơn 24% so với tháng 6.

Mức thâm hụt này là khoảng cách lớn nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu áp dụng thuế quan mạnh mẽ vào tháng 4/2025.

Kim ngạch nhập khẩu của Mỹ tăng 2,8% so với tháng trước lên mức 399,3 tỷ USD nhờ lượng máy tính, linh kiện máy tính và chất bán dẫn tăng vọt để phục vụ cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu giảm 2,1% so với tháng 6, xuống còn 310,7 tỷ USD do lượng vàng và dầu thô xuất khẩu sụt giảm.

Trong tháng 7, nhập khẩu hàng tư bản bao gồm cả máy tính đã đạt mức kỷ lục. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Đài Loan (Trung Quốc) cũng chạm mốc lịch sử 20,7 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan đạt 143 tỷ USD, vượt qua tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc là 140 tỷ USD. Ngoài ra, thâm hụt thương mại của Mỹ với Mexico, Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc cũng đồng loạt gia tăng.

Nhằm tránh làm chậm tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu, chính quyền Mỹ đã miễn thuế cho chip, điện thoại thông minh và thiết bị điện tử trong hơn một năm qua.

Dù vậy, hoạt động thương mại năm nay vẫn biến động mạnh do cuộc chiến tại Iran làm đóng cửa eo biển Hormuz và gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ cùng nhiều hàng hóa khác.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC ngày 2/9, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 2 đã bác bỏ nhiều sắc thuế quan của tổng thống, dẫn đến làn sóng nhập khẩu tràn ngập.

Ông Lutnick khẳng định chính quyền sẽ khôi phục hoàn toàn các mức thuế quan mới lên hơn 80 quốc gia trong những tuần tới để giảm nhập khẩu và thúc đẩy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong khi đó, Giáo sư Eswar Prasad ngành chính sách thương mại và kinh tế của Đại học Cornell, Mỹ nhận định mức thâm hụt thương mại lớn không hoàn toàn là dấu hiệu tiêu cực.

Ông cho rằng con số này phản ánh sức mạnh của kinh tế Mỹ so với các nền kinh tế lớn khác, nơi sự năng động của ngành AI và công nghệ cao đang thu hút cả hàng xuất khẩu lẫn dòng vốn đầu tư nước ngoài vào nước Mỹ./.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng trở lại trong tháng 5 Bộ Thương mại Mỹ cho hay tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng Năm của Mỹ đạt 395,3 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng Tư.