Giá dầu giằng co giữa lo ngại nguồn cung và tín hiệu đàm phán hòa bình của Nga

Giá dầu diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 3/9, khi các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran và những cảnh báo mới từ Israel đối với Iran làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị gián đoạn kéo dài.

Tuy nhiên, giá dầu chịu sức ép sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán hòa bình.

Cụ thể, cuối phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 11 xu Mỹ, tương đương 0,12%, xuống 95,52 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 29 xu, tương đương 0,32%, lên 91,30 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần trong phiên.

Bộ trưởng Y tế Iran cho biết, các cuộc không kích của Mỹ trên khắp Iran đêm 2/9 đã khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương trong một lễ cưới gần bờ biển eo biển Hormuz.

Đây là cuộc giao tranh quy mô lớn nhất giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 7/2026. Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2/2026 và hiện đã bước sang tháng thứ 7.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3/9 cho biết, Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran, trừ khi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định: “Thị trường sẽ theo dõi xem cuộc không kích của Mỹ hồi đầu tuần là một sự kiện đơn lẻ hay sẽ tiếp diễn.”

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tiếp tục cảnh báo Israel sẽ “làm tê liệt” cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng những tuyên bố của ông Katz đã góp phần đẩy giá dầu tăng.

Trong khi đó, những phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine.

Điều này có thể giúp giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Nga nếu các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu giảm và hoạt động sản xuất trở lại bình thường. Đây là yếu tố gây sức ép giảm lên giá dầu trong phiên ngày 3/9.

Dữ liệu vận tải biển sơ bộ công bố ngày 3/9 cho thấy chỉ 6 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 2/9, giảm so với 11 tàu ghi nhận một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 13 tàu trong 10 ngày qua./.

Khủng hoảng giá dầu đẩy doanh số xe điện Australia lập đỉnh Hơn 27.000 chiếc EV đã được tiêu thụ trong tháng 8, chiếm tới 24,9% thị phần (tương đương tỷ lệ cứ 4 xe bán ra thì có 1 chiếc chạy điện), áp đảo hoàn toàn so với 25.824 xe xăng bán ra cùng thời điểm.