Trung Quốc kêu gọi Pháp dừng thực thi luật chống thời trang siêu nhanh

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh, ngày 3/9, cho rằng luật chống thời trang siêu nhanh của Pháp bị nghi ngờ vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, bà Hoàng Linh cho biết đạo luật này áp dụng tiêu chuẩn kép dưới danh nghĩa thiết lập các tiêu chuẩn về "bảo vệ môi trường" và "tính bền vững."

Quan chức này kêu gọi Pháp ngay lập tức dừng thực thi đạo luật này và giải quyết thỏa đáng những bất đồng trong lĩnh vực thương mại dệt may bền vững giữa hai bên thông qua đối thoại bình đẳng, nhằm tạo ra môi trường thị trường công bằng và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc.

Bà Hoàng Linh nói rằng nếu Pháp kiên quyết thực thi đạo luật, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc và Pháp sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh.

Vào cuối tháng 7, khi được hỏi về việc các quan chức Pháp công khai xác định các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới - bao gồm Shein, Temu và AliExpress - là mục tiêu chính của đạo luật, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng luật này áp đặt các hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với các nền tảng có vốn đầu tư của Trung Quốc và làm méo mó nghiêm trọng sự cạnh tranh công bằng thông qua các quy định pháp lý.

Bộ này cũng nhận định vào tháng 7 rằng đạo luật trên tạo ra rào cản thương mại đối với Trung Quốc và đi ngược lại các nguyên tắc cạnh tranh công bằng cũng như thương mại tự do mà Pháp từng công khai ủng hộ./.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả kế hoạch “Sản xuất tại châu Âu” của EU Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cho rằng kế hoạch của EU thể hiện xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hợp tác thương mại giữa hai bên.