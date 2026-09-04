Giá vàng tăng mạnh nhất trong hai tuần khi đồng USD giảm

Phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng thế giới tăng mạnh nhất trong hai tuần, khi đồng USD giảm mạnh so với đồng yen và các nhà giao dịch phản ứng trước những phát biểu của giới chức Mỹ về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đến 15 giờ 05 phút ngày 3/9 theo giờ New York (3 giờ 05 phút sáng 4/9 giờ việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên 4.474,72 USD/ounce.

Giá bạc tăng 2,4%, trong khi bạch kim và palladium cũng tăng. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo diễn biến của đồng USD, giảm 0,5%.

Giá vàng giao ngay có thời điểm tăng tới 2,9%, vượt 4.500 USD/ounce, ghi nhận mức tăng trong phiên mạnh nhất kể từ ngày 19/8. Đồng yen tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt, trong đó có USD, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết, ông kỳ vọng các số liệu lạm phát trong tháng tới sẽ ở mức “hợp lý.”

Quyết định tiếp theo về lãi suất sẽ “chịu ảnh hưởng lớn” từ số liệu lạm phát tháng 8/2026, dự kiến được công bố vào tuần tới.

Các nhà giao dịch đã giảm tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất. Hiện thị trường đánh giá khả năng Fed tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 là gần 50-50, giảm từ mức khoảng 70% hồi đầu tuần. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng, một tài sản không sinh lời.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Giá vàng đang phục hồi mạnh, xu hướng này đã bắt đầu trước khi Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra những phát biểu giúp lợi suất trái phiếu giảm và làm giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng tăng lãi suất trong tháng 9.”

Theo ông Hansen, trước khi ông Waller phát biểu, giá vàng vốn đã tăng nhờ đồng USD suy yếu, đặc biệt là so với đồng yen Nhật Bản.

Diễn biến giá vàng gần đây chủ yếu chịu tác động từ những thay đổi trong kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed.

Giá vàng đã giảm trong 3 phiên liên tiếp sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh hôm 28/8 tái khẳng định cam kết kiềm chế lạm phát trong một bài phát biểu mang quan điểm cứng rắn, qua đó làm gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức cao hơn.

Hiện các nhà giao dịch đang chờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 8/2026, dự kiến được công bố ngày 4/9 và số liệu lạm phát dự kiến được công bố vào tuần tới. Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng 3,3%, sau một giai đoạn biến động mạnh. Giá vàng lập mức cao kỷ lục vào tháng 1, sau đó giảm trong 4 tháng liên tiếp, kéo dài đến tháng 6.

Giá vàng đã phục hồi kể từ đó, khi các nhà đầu tư theo dõi xung đột tại Trung Đông và đánh giá khả năng Fed có thể phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương cũng góp phần hỗ trợ giá./.

Giá vàng khởi sắc trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm Vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.422 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất gần một tháng ghi nhận trong phiên trước đó.