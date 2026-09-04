Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Đến hết ngày 31/8, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 12.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 54,04% kế hoạch vốn tỉnh giao chi tiết và đạt 79,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ nhất trong 34 tỉnh, thành phố, cao hơn mức bình quân 51,9% của cả nước.

Ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Ninh được giao 23.709 tỷ đồng; trong đó kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.158 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 31/8, tỉnh đã giải ngân hơn 12.403 tỷ đồng, đạt 79,47% so với kế hoạch Chính phủ giao (nếu trừ đi số tiết kiệm 5% thì tỷ lệ giải ngân đạt 83,35%). Bắc Ninh đứng thứ 1/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong tổng số vốn đã giải ngân, ngân sách Trung ương đạt hơn 287 tỷ đồng, ngân sách địa phương đạt hơn 12.100 tỷ đồng. Riêng các đơn vị cấp tỉnh giải ngân gần 7.600 tỷ đồng, đạt 71,1% kế hoạch; cấp xã giải ngân hơn 4.900 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch được giao.

Các đơn vị cấp tỉnh có kết quả giải ngân tốt, đạt trên 60% kế hoạch, gồm Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương; Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Ở cấp xã, phường, có 25 đơn vị giải ngân trên 60% kế hoạch, gồm: Ninh Xá, Nhân Hòa, Sơn Hải, Trạm Lộ, Phúc Hòa, Tân Chi, Từ Sơn, Văn Môn, Tân Sơn, Trung Chính, Chi Lăng, Đại Lai, Yên Định, Gia Bình, Đèo Gia, Hiệp Hòa, Đồng Nguyên, Cao Đức, Nhã Nam, Trí Quả, Sơn Động, Tuấn Đạo, Đại Đồng, Bảo Đài, Quế Võ.

Kết quả này cho thấy sự chuyển biến mạnh trong giải ngân vốn đầu tư công của Bắc Ninh. Từ địa phương từng có tỷ lệ giải ngân còn hạn chế, Bắc Ninh đã vươn lên dẫn đầu cả nước, qua đó tạo thêm nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Các đơn vị thi công triển khai thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tại Hội nghị thường kỳ tháng 8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 3/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đánh giá đầu tư công tiếp tục là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công trình, dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Theo đó, tỉnh yêu cầu rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đưa ra thời hạn, giải pháp xử lý cụ thể; đồng thời tập trung cao cho thu, chi và quản lý ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư và phát triển.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công được xem là một trong những động lực quan trọng để Bắc Ninh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 12,5%, đồng thời tạo nền tảng phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và nâng cao năng lực kết nối trong giai đoạn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công./.

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 49% Ngày 3/9, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so cùng kỳ năm 2025.

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