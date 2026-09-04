Đồng yen tăng vọt trước đồn đoán can thiệp tỷ giá

Trên thị trường ngoại hối, đồng yen Nhật Bản trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất khi vọt tăng hơn 2% so với đồng bạc xanh trong giờ giao dịch tại châu Âu.

Chốt phiên giao dịch, tỷ giá USD/yen đã giảm mạnh từ mức 158,89 yen/USD của ngày 2/9 xuống chỉ còn 155,74 yen đổi một USD. Đồng euro và đồng bảng Anh cũng đồng loạt tăng giá so với USD, lần lượt đạt mức 1,1628 USD/euro và 1,3527 USD/đồng bảng Anh.

Giới phân tích nhận định đà tăng của đồng nội tệ Nhật Bản xuất phát từ việc giới đầu tư đồn đoán Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sắp can thiệp nhằm vực dậy đồng tiền này, qua đó giảm bớt gánh nặng chi phí nhập khẩu.

Trước đó, trong tháng 7/2026, BoJ và Bộ Tài chính Mỹ từng phối hợp can thiệp tỷ giá nhưng hiệu quả chỉ mang tính nhất thời.

Bên cạnh đó, áp lực từ việc chênh lệch lãi suất quá lớn giữa Mỹ và Nhật Bản đang hối thúc BoJ phải mạnh tay tăng lãi suất để ngăn chặn tình trạng nhà đầu tư vay yen giá rẻ để đầu tư vào tài sản sinh lời cao tại Mỹ.

Dù thị trường tài chính khởi sắc, tâm lý giới đầu tư vẫn giữ sự cẩn trọng nhất định trước tình trạng leo thang căng thẳng quân sự. Trong ngày 3/9, Iran đã tiến hành tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, làm trầm trọng thêm cuộc chiến đã kéo dài 6 tháng qua.

Xung đột bùng phát dữ dội sau các cuộc không kích của Mỹ vào ngày 30/8. Hiện tại, Iran vẫn duy trì phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, trong khi Mỹ đáp trả bằng việc bao vây các cảng biển của Iran.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/9, chỉ số VN - Index giảm 4,40 điểm (0,24%) xuống 1.827,72 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 2,53 điểm (0,89%) xuống 282,24 điểm./.

Đồng USD tiệm cận đỉnh hai tuần, đồng yen trượt qua mốc 160 yen/USD Đồng yen suy yếu, để mất mốc 160 yen đổi 1 USD - mức giá được theo dõi chặt chẽ, trong khi đó, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt giảm nhẹ xuống 99,6.