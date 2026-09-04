Hà Lan hoàn tất việc di dời 78 tấn vàng trị giá 11 tỷ USD từ Mỹ sang Anh

Ngày 3/9, Ngân hàng Trung ương Hà Lan thông báo đã hoàn tất việc di dời 78 tấn vàng trị giá 11 tỷ USD từ các hầm chứa ở Mỹ sang London nhằm chuẩn bị sẵn sàng trước các rủi ro địa chính trị.

Chiến dịch an ninh nghiêm ngặt này diễn ra trong nhiều tháng. Ngân hàng trung ương Hà Lan đã bán một lượng vàng tại Mỹ rồi mua lại lượng tương đương tại Anh, đồng thời vận chuyển số lượng còn lại bằng đường hàng không sang châu Âu.

Kết quả là gần một phần ba dự trữ vàng của Hà Lan hiện được lưu trữ tại London và 19% tại New York, đảo ngược hoàn toàn vị thế trước đó của hai trung tâm này.

Theo chủ tịch Olaf Sleijpen của Ngân hàng trung ương Hà Lan, quyết định này nhằm tăng cường khả năng tự phục hồi và chuẩn bị sẵn sàng của ngân hàng trước bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, dù ông hy vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến số vàng này.

Động thái dịch chuyển diễn ra sau 18 tháng căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến các vấn đề thuế quan, những đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc thâu tóm Greenland, và sự thiếu dứt khoát của Mỹ trong việc hỗ trợ quân sự cho đồng minh.

Hà Lan lựa chọn di dời vàng sang London vì đây là trung tâm giao dịch vàng vật chất toàn cầu. Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết các thỏi vàng tại Ngân hàng trung ương Anh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thị trường quốc tế nên được coi là dễ giao dịch nhất thế giới, trong khi vàng lưu trữ tại New York và Ottawa khó giao dịch hơn khi xảy ra khủng hoảng.

Ngoài ra, các hầm chứa của Ngân hàng Trung ương Anh còn có thị trường cho vay vàng sôi động giúp thu lời từ lãi suất, trong khi sự đa dạng về hình dáng và kích thước của các thỏi vàng tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạn chế hoạt động này tại New York.

Về mặt hậu cần, Ngân hàng trung ương Hà Lan đã bán 59 tấn vàng tại New York rồi mua lại lượng tương đương tại London để giảm thiểu việc vận chuyển qua Đại Tây Dương. Ngân hàng này cũng chuyển thêm 27 tấn vàng từ Bắc Mỹ về các hầm chứa tại tỉnh Utrecht của Hà Lan, trước khi chuyển vàng đạt chuẩn sang London.

Trước Hà Lan, Ngân hàng trung ương Pháp cũng thông báo đã bán 129 tấn vàng tại New York để mua lại lượng tương đương tại châu Âu, ghi nhận khoản lợi nhuận chênh lệch tỷ giá khoảng 12,8 tỷ USD.

Lịch sử thế giới cũng từng chứng kiến nhiều đợt di dời vàng lớn do biến động địa chính trị. Hầm chứa của Fed tại New York, nằm ở độ sâu 15 m dưới mực nước biển trên nền đá cứng của đảo Manhattan, từng thu hút phần lớn vàng thế giới trong và sau Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

Giá vàng khởi sắc trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm Vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.422 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất gần một tháng ghi nhận trong phiên trước đó.