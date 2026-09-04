Giá vàng trong nước đồng loạt tăng, SJC vượt mốc 149 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 4/9, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, trong đó vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp tăng hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (3/9).

Giá vàng nhẫn trong sáng nay cũng được điều chỉnh tăng nhưng với biên độ khác nhau. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 145,8-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn hiện giao dịch ở ngưỡng 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.480 USD/ounce, tăng hơn 60 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.605 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua, ngày 3/9.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.875-26.285 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 25 đồng.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.834-26.279 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 9 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.905-26.285 đồng/USD, tăng 5 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank giữ nguyên tỷ giá, giao dịch ở mức 25.880-26.270 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm, SJC giao dịch quanh ngưỡng 147,4 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng nay đi xuống, trong đó vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

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