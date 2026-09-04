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Giá vàng ngày 4/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Lúc 8h40, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), so với cuối ngày 3/9, mức giá này tăng 700.000 đồng/lượng.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Vietnam+)
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 4/9, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h40, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 700.000 đồng/lượng.

Sáng 4/9 (giờ việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên 4.474,72 USD/ounce. Giá bạc tăng 2,4%, trong khi bạch kim và palladium cũng tăng. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo diễn biến của đồng USD, giảm 0,5%.

Giá vàng giao ngay có thời điểm tăng tới 2,9%, vượt 4.500 USD/ounce, ghi nhận mức tăng trong phiên mạnh nhất kể từ ngày 19/8. Đồng yen tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt, trong đó có USD, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tại Việt Nam, sáng 4/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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