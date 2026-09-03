Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch vận động cho 35 cuộc đua giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dành khoảng 30 ngày cuối trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, để trực tiếp vận động tại các địa bàn có cuộc đua sít sao, nhằm giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại một buổi ăn tối 2/9 theo giờ địa phương (sáng 3/9 theo giờ Việt Nam) với các nghị sỹ Cộng hòa và quan chức chính quyền tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông dự kiến tập trung vào khoảng 35 cuộc đua quan trọng trong giai đoạn cuối của chiến dịch.

Ông tuyên bố sẽ trực tiếp tới các địa phương có ứng cử viên Cộng hòa đang cạnh tranh sít sao và tìm cách hỗ trợ họ giành chiến thắng, đồng thời đề nghị các nhà lãnh đạo Cộng hòa cung cấp danh sách những ứng cử viên đang dẫn trước hoặc bám đuổi đối thủ với khoảng cách không lớn.



Mặc dù Tổng thống Trump không nêu cụ thể 35 cuộc đua được ưu tiên, nhưng 35 ghế Thượng viện sẽ được đưa ra tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 11, bên cạnh các cuộc đua tại Hạ viện và cấp bang.



Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng sẽ tổ chức nhiều cuộc vận động trực tuyến qua điện thoại, gọi là “tele-townhall”, trước ngày bầu cử, với khả năng thực hiện tới 10 cuộc mỗi tối nhằm tiếp cận cử tri tại các địa bàn khác nhau.



Ông Trump đặc biệt đề cập kế hoạch tới bang Alaska vận động cho Thượng nghị sỹ Cộng hòa đương nhiệm Dan Sullivan, đồng thời tới Texas để hỗ trợ Tổng Chưởng lý Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện. Hiện ông Paxton đang đối đầu ứng cử viên Dân chủ James Talarico.



Tổng thống Trump so sánh kế hoạch vận động giữa nhiệm kỳ với giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, khi ông cho biết đã dành phần lớn thời gian cho các cuộc vận động và hạn chế các hoạt động cá nhân.



Theo Tổng thống Trump, trong khoảng 4 tháng cuối của chiến dịch năm 2024, ông đã thực hiện nhiều bài phát biểu mỗi ngày và tập trung gần như hoàn toàn vào vận động tranh cử. Ông cho rằng cách tiếp cận này đã góp phần giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.



Kế hoạch vận động tích cực của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa tìm cách bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi đảng Dân chủ đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội./.

Mỹ: Mối lo ngại về chi phí sinh hoạt khiến đảng Cộng hòa mất lợi thế trước bầu cử Các chiến lược gia Cộng hòa cảnh báo rằng những cử tri từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump năm 2024 với kỳ vọng ông sẽ kéo giảm chi phí sinh hoạt có thể không đi bỏ phiếu.