Chính phủ đương nhiệm của Italy lập kỷ lục về thời gian cầm quyền

Ngày 4/9, Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni chính thức vượt qua kỷ lục về thời gian tại nhiệm của Chính phủ Berlusconi II, trở thành chính phủ tồn tại lâu nhất trong lịch sử chính trị Italy thời hậu chiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Chính phủ của Thủ tướng Meloni được thành lập ngày 22/10/2022.

Với 1.413 ngày liên tục tại nhiệm, chính phủ hiện nay vượt mốc 1.412 ngày của Chính phủ Berlusconi II, vốn hoạt động từ ngày 11/6/2001 đến 23/4/2005.

Dấu mốc này cũng củng cố vị trí đặc biệt của bà Meloni trong lịch sử chính trị Italy, khi bà vừa là nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này, vừa là người đứng đầu chính phủ duy trì liên tục lâu nhất.

Để đánh dấu cột mốc này, đảng Anh em Italy (FdI) của Thủ tướng Meloni đã phát hành một video dài khoảng 30 giây, trong đó thống kê 1.413 ngày tại nhiệm, cùng con số hơn 1,3 triệu việc làm ổn định được tạo thêm.

Đảng này cũng phát hành một cuốn sách 28 trang mang tên “Chính phủ ổn định hơn, Italy mạnh hơn,” tổng hợp những kết quả mà FdI đánh giá là nổi bật trong gần 4 năm cầm quyền.

Theo các số liệu do FdI công bố, tỷ lệ có việc làm tại Italy đã đạt mức cao kỷ lục 62,9%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,7% và tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ còn 18,4%.

Chính phủ cũng nhấn mạnh các chính sách hỗ trợ gia đình, cải cách thuế thu nhập cá nhân và giảm gánh nặng thuế đối với người lao động. Về an ninh, FdI đề cập việc giảm số người di cư đến Italy, gia tăng số người được hồi hương, cũng như những kết quả trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và năng lượng, đảng cầm quyền nhấn mạnh việc tăng nguồn lực dành cho Quỹ Y tế quốc gia, giảm tỷ lệ bỏ học và những nỗ lực củng cố an ninh năng lượng.

Nhân dịp này, FdI tổ chức một sự kiện kỷ niệm tại cảng Bari, vùng Puglia, miền Nam Italy, với sự tham dự của Thủ tướng Meloni. Việc lựa chọn Bari được FdI giải thích một phần bởi vị trí của thành phố bên bờ Địa Trung Hải, qua đó nhấn mạnh vai trò của Italy trong quan hệ với khu vực Địa Trung Hải và châu Phi.

Trong gần 4 năm cầm quyền, Chính phủ của Thủ tướng Meloni đã trải qua nhiều cuộc tranh luận với phe đối lập, giới tư pháp, các đồng minh trong liên minh cầm quyền, cùng những biến động của tình hình quốc tế.

Chính phủ cho rằng việc duy trì ổn định chính trị, kiểm soát tài chính công và cải thiện một số chỉ số kinh tế là những thành quả quan trọng.

Tuy nhiên, Chính phủ của Thủ tướng Meloni vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, từ chính sách kinh tế, ngân sách, năng lượng và chi tiêu quốc phòng đến những bất ổn địa chính trị và các vấn đề trong liên minh cầm quyền.

Cuối năm nay có thể là thời điểm quan trọng để xác định liệu bà Meloni sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu hoàn thành trọn nhiệm kỳ và tiến tới cuộc bầu cử dự kiến vào mùa Xuân 2027, với mục tiêu tái đắc cử và tiếp tục lãnh đạo chính phủ./.

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